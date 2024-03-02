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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Гиллинхэм
Солфорд Сити - Гиллинхэм: обзор матча 02 марта 2024
Солфорд Сити
02.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 36 тур
0 : 2
Завершен
Гиллинхэм
44'
S. Ogie
51'
T. Dieng
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Гиллинхэм
85'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
T. Dieng
85'
Замена
С. Мэлони
️️️️
M. Clark
79'
Замена
Ш. Уилльямс
️️️️
Д. Уильямс
Замена
M. Lund
️️️️
R. Watson
72'
Замена
C. Hendry
️️️️
C. McAleny
72'
68'
Замена
C. Mahoney
️️️️
Э. Надесан
Желтая карточка
A. Cairns
52'
51'
ГОЛ! 0:2!
T. Dieng
Замена
К. Мортон
️️️️
И. Ингрэм
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
S. Ogie
Пас отдал
E. Coleman
36'
Желтая карточка
C. Masterson
Желтая карточка
К. Тилт
35'
Желтая карточка
И. Ингрэм
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
16
Кертис Тилт
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
4
Эллиот Уотт
(К)
ОП
20
Дэн Честерс
ЦП
42
Theo Vassell
ЦП
3
Declan John
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
21
Alex Cairns
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
24
Эшли Надесан
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Солфорд Сити
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
30
Kyrell Malcolm
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
8
Matthew Lund
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
23
Connor Mahoney
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
11
Джош Уокер
ЦФ
2-1-4-4
16
Тилт
2
Ингрэм
4
Уотт
20
Честерс
3
47
42
21
17
14
44
3-2-1-4
1
Моррис
23
5
Эмер
3
10
Уильямс
6
33
Хаттон
22
5
24
Надесан
12
44
8
8
44
14
14
14
14
2
Ингрэм
39
Мортон
39
Мортон
2
Ингрэм
3
2
Мэлони
2
Мэлони
3
5
14
МакКензи
14
МакКензи
5
10
Уильямс
6
Уилльямс
6
Уилльямс
10
Уильямс
24
Надесан
23
23
24
Надесан
Остались в запасе
Солфорд Сити
Гиллинхэм
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
30
Kyrell Malcolm
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
Главный тренер
Грэм Александер
25
Джейк Тернер
ВР
17
Jayden Clarke
ЦП
11
Джош Уокер
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
30
Kyrell Malcolm
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
Остались в запасе
25
Джейк Тернер
ВР
17
Jayden Clarke
ЦП
11
Джош Уокер
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Солфорд Сити - Гиллинхэм
3
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
6
Нарушения
12
8
Офсайды
0
4
Количество передач
356
275
Сейвы
2
4
Точность передач %
67
59
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
9
1
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
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2025.08.04 16:50
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