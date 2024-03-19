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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Ноттс Каунти
Брэдфорд Сити - Ноттс Каунти: обзор матча 19 марта 2024
Брэдфорд Сити
19.03.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 36 тур
0 : 3
Завершен
Ноттс Каунти
12'
M. Langstaff
57'
А. Джатта
90+4'
А. Джатта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Ноттс Каунти
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
А. Джатта
Пас отдал
L. Ashby-Hammond
Желтая карточка
К. МакДональд
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
A. Nemane
Желтая карточка
T. Wright
90'
88'
Замена
J. O'Brien
️️️️
Д. Джонс
Желтая карточка
Р. Смолвуд
82'
Замена
К. МакДональд
️️️️
Д. Уокер
71'
Замена
T. Wright
️️️️
Т. Смит
71'
Замена
К. Одуор
️️️️
Л. Ричардс
71'
57'
ГОЛ! 0:2!
А. Джатта
Пас отдал
Д. Джонс
Желтая карточка
B. Halliday
56'
Замена
H. Chapman
️️️️
A. Gilliead
53'
Желтая карточка
A. Gilliead
36'
12'
ГОЛ! 0:1!
M. Langstaff
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
2
Brad Halliday
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
Ноттс Каунти
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
32
Jaden Warner
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Брэдфорд Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
20
Harrison Chapman
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
Ноттс Каунти
2
Richard Brindley
ЦЗ
43
James Sanderson
ЦП
44
Чарли Колкетт
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
26
Aidan Stone
ЦФ
6
Jim O'Brien
ЦФ
22
Luther Munakandafa
ЦФ
3-1-1-5
24
3
Райдхэлг
12
Ричардс
33
Ойегоке
21
Смолвуд
7
Уокер
17
39
Кук
29
Смит
17
2
3-2-2-3
26
32
4
28
23
20
Робертсон
10
Джонс
7
Кроули
8
20
Джатта
9
12
Ричардс
29
Одуор
29
Одуор
12
Ричардс
7
Уокер
29
МакДональд
29
МакДональд
7
Уокер
17
20
20
17
29
Смит
17
17
29
Смит
10
Джонс
6
6
10
Джонс
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Ноттс Каунти
13
Colin Doyle
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
2
Richard Brindley
ЦЗ
43
James Sanderson
ЦП
44
Чарли Колкетт
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
26
Aidan Stone
ЦФ
22
Luther Munakandafa
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
13
Colin Doyle
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
Остались в запасе
2
Richard Brindley
ЦЗ
43
James Sanderson
ЦП
44
Чарли Колкетт
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
26
Aidan Stone
ЦФ
22
Luther Munakandafa
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Брэдфорд Сити - Ноттс Каунти
5
1
Всего ударов по воротам
13
20
Удары в створ
3
12
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
22
8
Офсайды
3
1
Количество передач
304
513
Сейвы
9
3
Точность передач %
71
81
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Информация о матче
Стадион:
Корэл Виндоус Стэдиум
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