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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Ноттс Каунти
Ньюпорт Каунти - Ноттс Каунти: обзор матча 13 февраля 2024
Ньюпорт Каунти
13.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 33 тур
1 : 3
Завершен
Ноттс Каунти
90'
У. Эванс (П)
22'
M. Langstaff
35'
Д. МакГолдрик
59'
M. Langstaff
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Ноттс Каунти
ГОЛ с пенальти! 1:3!
У. Эванс
90'
84'
Замена
J. Morias
️️️️
Д. Босток
84'
Замена
J. O'Brien
️️️️
K. Cameron
84'
Замена
A. Chicksen
️️️️
L. Macari
Замена
M. Bondswell
️️️️
A. Lewis
81'
Замена
J. Waite
️️️️
Б. Моррис
81'
72'
Замена
S. Austin
️️️️
Д. Джонс
72'
Замена
A. Nemane
️️️️
Д. МакГолдрик
Замена
O. Zanzala
️️️️
Г. Чарсли
64'
59'
ГОЛ! 0:3!
M. Langstaff
Пас отдал
Д. Джонс
Замена
Л. Пэйн
️️️️
R. Delaney
58'
35'
ГОЛ! 0:2!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
M. Langstaff
22'
ГОЛ! 0:1!
M. Langstaff
Пас отдал
Д. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
7
Гарри Чарсли
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Nick Townsend
ЦФ
23
Ryan Delaney
(К)
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Ноттс Каунти
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
32
Jaden Warner
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Ньюпорт Каунти
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
14
Harrison Bright
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
11
James Waite
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
25
Offrande Zanzala
ЦФ
Ноттс Каунти
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
26
Junior Morias
ЦФ
26
Aidan Stone
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
6
Jim O'Brien
ЦФ
2-1-3-1-4
44
5
Кларк
8
Моррис
7
Чарсли
3
21
МакЛафлин
9
Эванс
1
47
17
23
4-2-2-2
26
15
4
28
32
15
Босток
20
Робертсон
10
Джонс
7
Кроули
9
17
МакГолдрик
3
33
33
3
23
27
Пэйн
27
Пэйн
23
8
Моррис
11
11
8
Моррис
7
Чарсли
25
25
7
Чарсли
28
15
15
28
17
МакГолдрик
23
23
17
МакГолдрик
15
Босток
26
26
15
Босток
10
Джонс
8
8
10
Джонс
4
6
6
4
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Ноттс Каунти
14
Harrison Bright
ЦЗ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
26
Aidan Stone
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
14
Harrison Bright
ЦЗ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Остались в запасе
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
26
Aidan Stone
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Ноттс Каунти
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
6
Нарушения
5
11
Офсайды
2
0
Количество передач
348
549
Сейвы
5
2
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
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