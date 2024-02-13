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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Суиндон Таун
Гиллинхэм - Суиндон Таун: обзор матча 13 февраля 2024
Гиллинхэм
13.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Суиндон Таун
68'
O. Hawkins
79'
C. Mahoney (П)
90+4'
Г. МакКирди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Суиндон Таун
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Г. МакКирди
Пас отдал
C. McCarthy
84'
Замена
T. Brewitt
️️️️
G. McEachran
Замена
G. Lapslie
️️️️
O. Hawkins
84'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
T. Dieng
84'
83'
Желтая карточка
G. McEachran
ГОЛ с пенальти! 2:0!
C. Mahoney
79'
78'
Желтая карточка
Ф. Блэйк-Трейси
Замена
С. Мэлони
️️️️
Д. Уильямс
74'
70'
Замена
Z. Elbouzedi
️️️️
P. Glatzel
ГОЛ! 1:0!
O. Hawkins
Пас отдал
M. Clark
68'
63'
Замена
R. Hepburn-Murphy
️️️️
Ч. Остин
Желтая карточка
T. Dieng
52'
Замена
C. Mahoney
️️️️
S. Ogie
46'
Замена
J. Cabezas
️️️️
Д. Уокер
46'
46'
Замена
А. Дринан
️️️️
Д. Кен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
6
Ethan Coleman
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
11
Джош Уокер
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
20
George McEachran
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
10
Доусон Девой
АП
11
Sean McGurk
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
32
Чарли Остин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
32
G. Lapslie
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
24
Эшли Надесан
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
Суиндон Таун
13
Conor Brann
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
12
Tom Brewitt
ЦП
13
Гарри МакКирди
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
3-2-1-4
25
Тернер
23
5
Эмер
3
6
10
Уильямс
33
Хаттон
11
Уокер
22
12
5
4-2-1-3
1
20
Блэйк-Трейси
15
2
Годвин-Малифе
21
Коколо
20
16
Кен
10
Девой
32
Остин
9
11
10
Уильямс
2
Мэлони
2
Мэлони
10
Уильямс
5
14
МакКензи
14
МакКензи
5
12
32
32
12
22
23
23
22
11
Уокер
7
7
11
Уокер
32
Остин
29
29
32
Остин
20
12
12
20
16
Кен
23
Дринан
23
Дринан
16
Кен
9
7
7
9
Остались в запасе
Гиллинхэм
Суиндон Таун
1
Гленн Моррис
ВР
24
Эшли Надесан
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
13
Conor Brann
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
24
Эшли Надесан
ЦФ
Остались в запасе
13
Conor Brann
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Гиллинхэм - Суиндон Таун
1
2
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
6
Нарушения
6
10
Офсайды
4
2
Количество передач
344
519
Сейвы
3
2
Точность передач %
65
80
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
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