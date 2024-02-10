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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Колчестер Юнайтед
Хэрроджейт - Колчестер Юнайтед: обзор матча 10 февраля 2024
Хэрроджейт
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Колчестер Юнайтед
90+2'
J. Muldoon
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Колчестер Юнайтед
ГОЛ! 1:0!
J. Muldoon
90'
+2
Желтая карточка
Э. О'Коннор
90'
+1
77'
Замена
К. Уилкинсон
️️️️
N. Chilvers
73'
Замена
J. Akinde
️️️️
Т. Хоппер
73'
Замена
M. Jay
️️️️
К. Макгихан
70'
Замена
J. Mingi
️️️️
Д. Феврье
57'
Желтая карточка
О. Гудман
39'
Желтая карточка
К. Макгихан
28'
Желтая карточка
R. Harbottle
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Derrick Abu
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
10
Matty Daly
ЦП
18
Jack Muldoon
ЦФ
14
Abraham Odoh
ЦФ
7
George Thomson
(К)
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
12
Alistair Smith
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
7
Гарри Андерсон
ПВ
11
Джейден Феврье
ПВ
14
Noah Chilvers
ЦФ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Хэрроджейт
37
Том Блоксэм
ЛВ
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Колчестер Юнайтед
6
Том Даллисон
ЦЗ
4
Jay Mingi
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
3-1-1-1-4
1
2
30
Гибсон
2
О'Коннор
14
Фолдс
10
22
Дули
18
8
7
14
3-2-2-3
1
Гудман
2
Ричардсон
26
3
Яндоло
12
8
Макгихан
11
Феврье
7
Андерсон
14
Хоппер
5
14
11
Феврье
4
4
11
Феврье
14
10
Уилкинсон
10
Уилкинсон
14
8
Макгихан
27
27
8
Макгихан
14
Хоппер
14
14
14
Хоппер
Остались в запасе
Хэрроджейт
Колчестер Юнайтед
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
37
Том Блоксэм
ЛВ
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
6
Том Даллисон
ЦЗ
11
Овура Эдвардс
ПВ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
37
Том Блоксэм
ЛВ
21
Jonathan Mitchell
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Остались в запасе
6
Том Даллисон
ЦЗ
11
Овура Эдвардс
ПВ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Хэрроджейт - Колчестер Юнайтед
1
3
Всего ударов по воротам
9
24
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
9
Нарушения
2
9
Офсайды
3
1
Количество передач
368
376
Сейвы
4
4
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
4
11
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
1
9
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
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Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
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2019.10.31 20:23
5
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2019.09.26 00:37
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