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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Гиллинхэм
Ноттс Каунти - Гиллинхэм: обзор матча 09 февраля 2024
Ноттс Каунти
09.02.2024, пятница, 22:45
Англия. Вторая лига, 32 тур
1 : 3
Завершен
Гиллинхэм
13'
Д. Кроули
19'
O. Hawkins
35'
M. Clark
53'
C. Masterson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Гиллинхэм
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
88'
86'
Замена
J. Cabezas
️️️️
O. Hawkins
79'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
Д. Уильямс
Замена
J. O'Brien
️️️️
С. Робертсон
79'
72'
Замена
G. Lapslie
️️️️
Д. Уокер
67'
Желтая карточка
T. Dieng
Замена
S. Austin
️️️️
Д. Босток
67'
53'
ГОЛ! 1:3!
C. Masterson
Пас отдал
S. Ogie
Желтая карточка
Д. Босток
45'
+3
35'
ГОЛ! 1:2!
M. Clark
Пас отдал
Д. Уокер
19'
ГОЛ! 1:1!
O. Hawkins
Пас отдал
C. Masterson
ГОЛ! 1:0!
Д. Кроули
Пас отдал
Д. Джонс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
32
Jaden Warner
ЦЗ
2
Richard Brindley
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
26
Aidan Stone
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
6
Ethan Coleman
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
11
Джош Уокер
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Ноттс Каунти
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
6
Jim O'Brien
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
32
G. Lapslie
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
24
Эшли Надесан
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
4-3-2-3
32
15
4
2
23
15
Босток
20
Робертсон
7
Кроули
10
Джонс
9
17
МакГолдрик
26
3-2-1-4
25
Тернер
23
5
Эмер
3
6
10
Уильямс
33
Хаттон
12
5
22
11
Уокер
20
Робертсон
6
6
20
Робертсон
15
Босток
8
8
15
Босток
10
Уильямс
14
МакКензи
14
МакКензи
10
Уильямс
11
Уокер
32
32
11
Уокер
12
7
7
12
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Гиллинхэм
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
26
Junior Morias
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
1
Гленн Моррис
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
23
Connor Mahoney
ЦП
24
Эшли Надесан
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
26
Junior Morias
ЦФ
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
23
Connor Mahoney
ЦП
24
Эшли Надесан
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Ноттс Каунти - Гиллинхэм
2
1
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
13
Офсайды
2
0
Количество передач
677
253
Сейвы
1
3
Точность передач %
92
75
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
4
0
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
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2
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2018.01.27 19:52
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2023.01.07 17:44
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2019.01.26 20:00
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2016.09.22 00:14
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