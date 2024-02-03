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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Суиндон Таун
Ньюпорт Каунти - Суиндон Таун: обзор матча 03 февраля 2024
Ньюпорт Каунти
03.02.2024, суббота, 15:45
Англия. Вторая лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Суиндон Таун
53'
У. Эванс
46'
P. Glatzel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Суиндон Таун
Замена
Л. Пэйн
️️️️
A. Lewis
85'
Замена
Л. Джефкотт
️️️️
А. Уайлдиг
84'
77'
Желтая карточка
S. Khan
76'
Замена
А. Дринан
️️️️
R. Hepburn-Murphy
75'
Желтая карточка
J. Bycroft
72'
Желтая карточка
Д. Девой
69'
Замена
Г. МакКирди
️️️️
P. Glatzel
54'
Замена
Z. Elbouzedi
️️️️
Д. Кен
54'
Замена
T. Brewitt
️️️️
У. Коколо
ГОЛ! 1:1!
У. Эванс
Пас отдал
Ш. МакЛафлин
53'
51'
Желтая карточка
У. Коколо
46'
ГОЛ! 0:1!
P. Glatzel
Пас отдал
У. Годвин-Малифе
Замена
Г. Чарсли
️️️️
S. Bennett
46'
Желтая карточка
S. Bennett
38'
Желтая карточка
Ш. МакЛафлин
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
44
Matthew Baker
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Nick Townsend
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
23
Ryan Delaney
(К)
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
10
Доусон Девой
АП
9
Paul Glatzel
ЦФ
32
Чарли Остин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Ньюпорт Каунти
27
Льюис Пэйн
ЦП
11
James Waite
ЦП
7
Гарри Чарсли
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
25
Offrande Zanzala
ЦФ
Суиндон Таун
13
Conor Brann
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
13
Гарри МакКирди
ЦФ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
11
Sean McGurk
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
2-1-3-1-4
5
Кларк
44
8
Моррис
24
Уайлдиг
3
21
МакЛафлин
9
Эванс
1
47
23
17
3-2-2-1-2
1
15
20
Блэйк-Трейси
28
2
Годвин-Малифе
21
Коколо
16
Кен
29
10
Девой
32
Остин
9
3
27
Пэйн
27
Пэйн
3
17
7
Чарсли
7
Чарсли
17
24
Уайлдиг
31
Джефкотт
31
Джефкотт
24
Уайлдиг
21
Коколо
12
12
21
Коколо
9
13
МакКирди
13
МакКирди
9
16
Кен
7
7
16
Кен
29
23
Дринан
23
Дринан
29
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Суиндон Таун
11
James Waite
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
25
Offrande Zanzala
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
13
Conor Brann
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
11
Sean McGurk
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
11
James Waite
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
25
Offrande Zanzala
ЦФ
Остались в запасе
13
Conor Brann
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
11
Sean McGurk
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Суиндон Таун
2
4
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
7
Нарушения
11
13
Офсайды
1
2
Количество передач
307
346
Сейвы
1
2
Точность передач %
62
68
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
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