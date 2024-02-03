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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Милтон Кинс Донс
Бэрроу - Милтон Кинс Донс: обзор матча 03 февраля 2024
Бэрроу
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Милтон Кинс Донс
78'
К. Стоктон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Милтон Кинс Донс
Желтая карточка
P. Farman
90'
+6
82'
Замена
K. Lofthouse
️️️️
Д. Харви
Замена
D. Worrall
️️️️
L. Stephenson
80'
Замена
J. Proctor
️️️️
К. Стоктон
79'
ГОЛ! 1:0!
К. Стоктон
Пас отдал
Б. Уитфилд
78'
73'
Замена
И. Робсон
️️️️
Д. Кемп
Замена
R. Gotts
️️️️
D. Campbell
73'
Замена
Т. Уайт
️️️️
S. Foley
73'
Замена
Б. Уитфилд
️️️️
D. Telford
59'
58'
Замена
E. Tezgel
️️️️
E. Harrison
Желтая карточка
G. Ray
55'
53'
Желтая карточка
J. Tomlinson
51'
Желтая карточка
J. Williams
Желтая карточка
N. Canavan
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
16
Sam Foley
ЦП
27
Luca Stephenson
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
29
Paul Farman
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Милтон Кинс Донс
34
Филип Маршал
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
8
Алекс Гилби
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
19
E. Harrison
ЦФ
3
Dean Lewington
(К)
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
22
Robbie Gotts
ЦЗ
34
Бен Уитфилд
ЦП
4
Том Уайт
ЦП
27
David Worrall
ЦФ
9
Jamie Proctor
ЦФ
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
34
Callum Tripp
ЦП
7
Итан Робсон
ЦП
19
Emre Tezgel
ЦФ
15
Томми Смит
ЦФ
2-2-1-5
17
Честер
8
16
27
11
Ньюби
6
13
Стоктон
19
16
15
3-3-1-3
34
Маршал
16
О'Хора
4
3
Харви
8
Гилби
10
4
Бейт
10
Кемп
4
3
19
16
22
22
16
19
34
Уитфилд
34
Уитфилд
19
16
4
Уайт
4
Уайт
16
27
27
27
27
13
Стоктон
9
9
13
Стоктон
3
Харви
15
15
3
Харви
10
Кемп
7
Робсон
7
Робсон
10
Кемп
19
19
19
19
Остались в запасе
Бэрроу
Милтон Кинс Донс
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
1
Michael Kelly
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
34
Callum Tripp
ЦП
15
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
34
Callum Tripp
ЦП
15
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Бэрроу - Милтон Кинс Донс
3
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
8
Нарушения
10
14
Офсайды
2
5
Количество передач
337
522
Сейвы
4
5
Точность передач %
69
83
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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