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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Колчестер Юнайтед
Моркамб - Колчестер Юнайтед: обзор матча 27 января 2024
Моркамб
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Колчестер Юнайтед
27'
А. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Колчестер Юнайтед
Желтая карточка
Д. Бедо
90'
+7
88'
Замена
J. Akinde
️️️️
Т. Хоппер
88'
Замена
M. Jay
️️️️
К. Макгихан
Замена
К. Смит
️️️️
J. Adams
84'
80'
Желтая карточка
Т. Даллисон
Желтая карточка
F. Rawson
75'
74'
Желтая карточка
К. Уилкинсон
72'
Замена
Т. Даллисон
️️️️
R. Harbottle
72'
Замена
Г. Андерсон
️️️️
Д. Феврье
62'
Замена
К. Уилкинсон
️️️️
N. Chilvers
Замена
Д. Тутонда
️️️️
Я. Сонго'о
60'
Замена
Б. Баркер
️️️️
J. Slew
46'
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Рид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
1
Арчи Майр
ВР
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
8
Joe Adams
ЦП
12
Kayden Harrack
ЦП
18
Jake Taylor
ЦП
19
Джерард Гарнер
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
5
Farrend Rawson
(К)
ЦФ
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
12
Alistair Smith
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
14
Том Хоппер
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
Колчестер Юнайтед
6
Том Даллисон
ЦЗ
11
Овура Эдвардс
ПВ
7
Гарри Андерсон
ПВ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
1-1-3-5
1
Майр
4
Бедо
24
Сонго'о
8
12
18
20
5
14
11
19
Гарнер
3-3-1-3
1
Гудман
2
Ричардсон
26
3
Яндоло
12
8
Макгихан
16
Рид
11
Феврье
5
14
14
Хоппер
24
Сонго'о
33
Тутонда
33
Тутонда
24
Сонго'о
11
7
Баркер
7
Баркер
11
8
17
Смит
17
Смит
8
26
6
Даллисон
6
Даллисон
26
11
Феврье
7
Андерсон
7
Андерсон
11
Феврье
14
10
Уилкинсон
10
Уилкинсон
14
8
Макгихан
27
27
8
Макгихан
14
Хоппер
14
14
14
Хоппер
Остались в запасе
Моркамб
Колчестер Юнайтед
21
Adam Smith
ВР
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
11
Овура Эдвардс
ПВ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
Остались в запасе
11
Овура Эдвардс
ПВ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Моркамб - Колчестер Юнайтед
2
2
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
9
Нарушения
7
11
Офсайды
4
4
Количество передач
399
377
Сейвы
2
1
Точность передач %
74
71
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
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Колчестер Юнайтед
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
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