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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Транмер
Суиндон Таун - Транмер: обзор матча 27 февраля 2024
Суиндон Таун
27.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Транмер
35'
R. Hepburn-Murphy
64'
R. Hepburn-Murphy
25'
Р. Аптер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Транмер
90'
+2
Желтая карточка
К. Мерри
88'
Замена
К. Мерри
️️️️
R. McAlear
72'
Замена
S. Taylor
️️️️
Р. Аптер
Замена
Z. Elbouzedi
️️️️
У. Годвин-Малифе
68'
Замена
Д. Кен
️️️️
R. Aguiar
68'
ГОЛ! 2:1!
R. Hepburn-Murphy
64'
63'
Замена
H. Saunders
️️️️
L. Norris
63'
Замена
C. Jolley
️️️️
P. Lewis
Желтая карточка
Д. Девой
61'
Замена
А. Дринан
️️️️
Ч. Остин
58'
Замена
У. Коколо
️️️️
H. Minturn
46'
Желтая карточка
C. McCarthy
39'
ГОЛ! 1:1!
R. Hepburn-Murphy
Пас отдал
У. Годвин-Малифе
35'
25'
ГОЛ! 0:1!
Р. Аптер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
20
Ricky Aguiar
ЦП
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
10
Доусон Девой
АП
11
Sean McGurk
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
32
Чарли Остин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
24
Regan Hendry
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
1
Luke McGee
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Суиндон Таун
13
Conor Brann
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
16
Джейк Кен
ЦП
12
Tom Brewitt
ЦП
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
Транмер
30
Jean Belehouan
ЦЗ
16
Крис Мерри
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
4-2-1-3
1
31
20
Блэйк-Трейси
2
Годвин-Малифе
15
20
29
10
Девой
32
Остин
9
11
2-2-1-5
5
Дэвис
18
Норрис
21
24
30
Аптер
18
22
4
42
17
31
21
Коколо
21
Коколо
31
20
16
Кен
16
Кен
20
2
Годвин-Малифе
7
7
2
Годвин-Малифе
32
Остин
23
Дринан
23
Дринан
32
Остин
42
16
Мерри
16
Мерри
42
30
Аптер
32
32
30
Аптер
17
12
12
17
18
32
32
18
Остались в запасе
Суиндон Таун
Транмер
13
Conor Brann
ВР
12
Tom Brewitt
ЦП
13
Гарри МакКирди
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
30
Jean Belehouan
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
13
Conor Brann
ВР
12
Tom Brewitt
ЦП
13
Гарри МакКирди
ЦФ
Остались в запасе
30
Jean Belehouan
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Суиндон Таун - Транмер
2
1
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
5
Нарушения
12
12
Офсайды
0
2
Количество передач
471
395
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
0 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
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