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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Моркамб
Милтон Кинс Донс - Моркамб: обзор матча 20 января 2024
Милтон Кинс Донс
20.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Моркамб
2'
М. Дин
51'
J. Slew
90+2'
C. Brown
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Моркамб
90'
+8
Желтая карточка
C. Stokes
90'
+6
Желтая карточка
C. Brown
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
C. Brown
Замена
Д. Леко
️️️️
K. Lofthouse
88'
Замена
D. Lewington
️️️️
Д. Харви
83'
Замена
E. Harrison
️️️️
А. Гилби
76'
Замена
Л. Бейт
️️️️
И. Робсон
75'
71'
Замена
C. Brown
️️️️
Д. Гарнер
71'
Замена
Г. Эдвардс
️️️️
J. Adams
64'
Замена
Б. Баркер
️️️️
J. Slew
51'
ГОЛ! 1:1!
J. Slew
Пас отдал
Д. Бедо
35'
Желтая карточка
Д. Бедо
Желтая карточка
J. Tomlinson
21'
Желтая карточка
М. Дин
10'
ГОЛ! 1:0!
М. Дин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
34
Филип Маршал
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
10
Jack Payne
ЦП
7
Итан Робсон
ЦП
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
21
Макс Дин
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Моркамб
1
Арчи Майр
ВР
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
18
Jake Taylor
ЦП
8
Joe Adams
ЦП
5
Farrend Rawson
(К)
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
3
Адам Мейор
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
4
Льюис Бейт
ЦП
15
Томми Смит
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
12
Kayden Harrack
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
4-3-1-2
34
Маршал
3
Харви
15
4
16
О'Хора
10
7
Робсон
8
Гилби
10
Кемп
4
21
Дин
1-1-2-5
1
Майр
4
Бедо
24
Сонго'о
18
8
19
Гарнер
2
14
11
3
Мейор
7
Робсон
4
Бейт
4
Бейт
7
Робсон
3
Харви
3
3
3
Харви
8
Гилби
19
19
8
Гилби
15
17
Леко
17
Леко
15
8
7
Эдвардс
7
Эдвардс
8
11
7
Баркер
7
Баркер
11
19
Гарнер
20
20
19
Гарнер
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Моркамб
1
Michael Kelly
ВР
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
15
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
12
Kayden Harrack
ЦП
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
15
Томми Смит
ЦФ
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
12
Kayden Harrack
ЦП
28
Oscar Threlkeld
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Моркамб
2
3
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
6
Нарушения
10
10
Офсайды
0
2
Количество передач
693
275
Сейвы
0
5
Точность передач %
87
68
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
11
1
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
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