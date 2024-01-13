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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Ноттс Каунти
Гримсби Таун - Ноттс Каунти: обзор матча 13 января 2024
Гримсби Таун
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 28 тур
5 : 5
Завершен
Ноттс Каунти
7'
Д. Роуз (П)
15'
A. Eisa
52'
H. Clifton
62'
A. Eisa
90+5'
H. Wood
39'
Д. МакГолдрик
45+1'
M. Langstaff
60'
A. Nemane
79'
A. Nemane
90+2'
Д. МакГолдрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Ноттс Каунти
ГОЛ! 5:5!
H. Wood
Пас отдал
K. Green
90'
+5
Замена
G. Holohan
️️️️
K. Conteh
90'
+4
Замена
H. Wood
️️️️
H. Clifton
90'
+4
90'
+3
Замена
T. Adebayo-Rowling
️️️️
A. Nemane
90'
+2
ГОЛ! 4:5!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
S. Austin
Желтая карточка
H. Clifton
87'
Замена
J. Obikwu
️️️️
Д. Роуз
85'
84'
Желтая карточка
Д. Джонс
79'
ГОЛ! 4:4!
A. Nemane
Пас отдал
Д. Джонс
74'
Замена
R. Brindley
️️️️
C. Rawlinson
Замена
K. Green
️️️️
Д. Эндрюс
73'
Замена
D. Wilson
️️️️
C. Vernam
73'
ГОЛ! 4:3!
A. Eisa
62'
60'
ГОЛ! 3:3!
A. Nemane
Пас отдал
Д. Джонс
56'
Замена
S. Austin
️️️️
С. Робертсон
ГОЛ! 3:2!
H. Clifton
Пас отдал
A. Eisa
52'
45'
+4
Желтая карточка
С. Робертсон
45'
+1
ГОЛ! 2:2!
M. Langstaff
Пас отдал
Д. Джонс
39'
ГОЛ! 2:1!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
Д. Джонс
23'
Желтая карточка
A. Baldwin
ГОЛ! 2:0!
A. Eisa
Пас отдал
T. Mullarkey
15'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Роуз
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
22
Kamil Conteh
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
7
Abo Eisa
ЦФ
30
C. Vernam
ЦФ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Ноттс Каунти
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
26
Aidan Stone
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
24
Мичи Эфете
ПАЗ
8
Gavan Holohan
ЦП
16
Harry Wood
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
25
Donovan Wilson
ЦФ
Ноттс Каунти
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
2
Richard Brindley
ЦЗ
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
43
James Sanderson
ЦП
6
Jim O'Brien
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
4-3-4
44
31
3
Дрисколл-Гленнон
5
22
15
6
Эндрюс
7
1
32
Роуз
30
3-3-2-3
5
15
4
15
Босток
20
Робертсон
23
10
Джонс
7
Кроули
17
МакГолдрик
9
26
22
8
8
22
15
16
16
15
6
Эндрюс
4
4
6
Эндрюс
32
Роуз
25
25
32
Роуз
30
25
25
30
23
13
13
23
5
2
2
5
20
Робертсон
8
8
20
Робертсон
Остались в запасе
Гримсби Таун
Ноттс Каунти
1
Джейк Иствуд
ВР
24
Мичи Эфете
ПАЗ
Главный тренер
Шон Пирсон
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
43
James Sanderson
ЦП
6
Jim O'Brien
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
24
Мичи Эфете
ПАЗ
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
43
James Sanderson
ЦП
6
Jim O'Brien
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Гримсби Таун - Ноттс Каунти
1
3
Всего ударов по воротам
22
19
Удары в створ
9
9
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
2
Нарушения
10
9
Офсайды
4
1
Количество передач
310
439
Сейвы
4
4
Точность передач %
69
77
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
17
13
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
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