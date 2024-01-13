Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Кроули Таун - Солфорд Сити
Кроули Таун - Солфорд Сити: обзор матча 13 января 2024
Кроули Таун
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Солфорд Сити
80'
K. N'Mai
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кроули Таун - Солфорд Сити
90'
+1
Замена
O. Ashley
️️️️
R. Watson
90'
+1
Замена
M. Lund
️️️️
Л. Гарбатт
80'
ГОЛ! 0:1!
K. N'Mai
Пас отдал
C. Hendry
73'
Замена
C. Hendry
️️️️
C. McAleny
73'
Замена
K. N'Mai
️️️️
J. Luamba
Замена
K. Lolos
️️️️
A. Campbell
70'
Замена
H. Forster
️️️️
R. Darcy
70'
68'
Желтая карточка
L. Bolton
37'
Желтая карточка
T. Vassell
Желтая карточка
J. Williams
34'
13'
Желтая карточка
Л. Гарбатт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Дион Конрой
(К)
ЦЗ
5
Harry Ransom
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
26
Jay Williams
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
25
Ник Царулла
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Солфорд Сити
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
4
Эллиот Уотт
(К)
ОП
42
Theo Vassell
ЦП
3
Declan John
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
21
Alex Cairns
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Кроули Таун
2
Келлан Гордон
ПАЗ
27
Rafiq Khaleel
ЦП
20
Joy Mukena
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
7
Harry Forster
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Солфорд Сити
1
Joel Torrance
ВР
6
Ossama Ashley
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
32
Liam Shephard
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
3-3-4
34
3
Конрой
5
12
Райт
26
49
4
Келли
25
Царулла
9
Орси
28
11
2-1-3-5
16
Тилт
29
Гарбатт
4
Уотт
42
3
8
21
22
44
17
14
49
7
7
49
28
17
17
28
44
6
6
44
22
10
10
22
29
Гарбатт
8
8
29
Гарбатт
14
14
14
14
Остались в запасе
Кроули Таун
Солфорд Сити
2
Келлан Гордон
ПАЗ
27
Rafiq Khaleel
ЦП
20
Joy Mukena
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
1
Joel Torrance
ВР
11
Коннор Макленнан
ПВ
32
Liam Shephard
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
2
Келлан Гордон
ПАЗ
27
Rafiq Khaleel
ЦП
20
Joy Mukena
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Остались в запасе
1
Joel Torrance
ВР
11
Коннор Макленнан
ПВ
32
Liam Shephard
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Кроули Таун - Солфорд Сити
1
3
Всего ударов по воротам
9
35
Удары в створ
1
12
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
10
Нарушения
8
15
Офсайды
2
2
Количество передач
380
304
Сейвы
11
1
Точность передач %
63
59
Удары мимо ворот
5
17
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
5
18
Удары из-за пределов штрафной
4
17
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Информация о матче
Посещаемость:
2970
Новости команд
Все
Кроули Таун
Солфорд Сити
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел команду из 4-го по силе дивизиона (2:0)
14 февраля
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026
14 февраля
В Англии повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
3 января
«Солфорд» из 4-го дивизиона Англии подписал экс-игрока сборной Италии
2025.10.17 22:59
«Ливерпуль» объявил о седьмом летнем трансфере
2025.08.04 16:50
1
В Англии повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
3 января
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.06 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.04 21:21
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел команду из 4-го по силе дивизиона (2:0)
14 февраля
«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026
14 февраля
«Солфорд» из 4-го дивизиона Англии подписал экс-игрока сборной Италии
2025.10.17 22:59
«Ливерпуль» объявил о седьмом летнем трансфере
2025.08.04 16:50
1
Бекхэм купил еще один футбольный клуб
2025.05.08 16:48
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+