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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Донкастер Роверс
Хэрроджейт - Донкастер Роверс: обзор матча 06 января 2024
Хэрроджейт
06.01.2024, суббота, 16:00
Англия. Вторая лига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Донкастер Роверс
17'
С. Фоларин
66'
J. Daly
74'
A. Odoh
19'
T. Rowe
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Донкастер Роверс
Замена
W. Burrell
️️️️
A. Odoh
90'
+4
85'
Желтая карточка
J. Olowu
Замена
L. Sutton
️️️️
С. Дули
81'
77'
Желтая карточка
T. Nixon
ГОЛ! 3:1!
A. Odoh
74'
72'
Замена
T. Nixon
️️️️
J. Sterry
72'
Замена
G. Broadbent
️️️️
H. Biggins
72'
Замена
C. Carty
️️️️
М. Фаал
ГОЛ! 2:1!
J. Daly
Пас отдал
К. Рэмси
66'
Замена
J. Daly
️️️️
С. Фоларин
46'
38'
Желтая карточка
J. Sterry
19'
ГОЛ! 1:1!
T. Rowe
Пас отдал
J. Senior
ГОЛ! 1:0!
С. Фоларин
Пас отдал
A. Odoh
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
2
Кейн Рэмси
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
14
Abraham Odoh
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
7
George Thomson
(К)
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Донкастер Роверс
2
Jamie Sterry
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
10
Tommy Rowe
(К)
ЦЗ
43
Luke Molyneux
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Хэрроджейт
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
10
Conor Falls
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
37
Finn O'Boyle
ЦФ
Донкастер Роверс
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
16
Thomas Nixon
ЦЗ
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
21
Kyle Hurst
ЦФ
32
Toby King
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
7
Conor Carty
ЦФ
2-1-1-2-4
1
2
О'Коннор
30
Гибсон
14
Фолдс
2
Рэмси
22
Дули
12
Фоларин
14
18
7
8
3-5
2
5
10
23
9
Фаал
9
Айронсайд
33
10
22
Дули
17
17
22
Дули
14
6
6
14
12
Фоларин
11
11
12
Фоларин
2
16
16
2
10
8
8
10
9
Фаал
7
7
9
Фаал
Остались в запасе
Хэрроджейт
Донкастер Роверс
14
Джереми Сиви
ПП
10
Conor Falls
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
37
Finn O'Boyle
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
21
Kyle Hurst
ЦФ
32
Toby King
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
14
Джереми Сиви
ПП
10
Conor Falls
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
37
Finn O'Boyle
ЦФ
Остались в запасе
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
21
Kyle Hurst
ЦФ
32
Toby King
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Хэрроджейт - Донкастер Роверс
3
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
8
11
Офсайды
1
2
Количество передач
395
455
Сейвы
1
1
Точность передач %
70
75
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
10
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
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