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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Ноттс Каунти
Транмер - Ноттс Каунти: обзор матча 01 января 2024
Транмер
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Вторая лига, 26 тур
4 : 2
Завершен
Ноттс Каунти
5'
К. Моррис
44'
C. Jennings
56'
H. Saunders
90+3'
C. Jennings (П)
24'
A. Nemane
29'
M. Langstaff
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Ноттс Каунти
Замена
J. Hawkes
️️️️
Р. Аптер
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 4:2!
C. Jennings
90'
+3
Замена
C. Jolley
️️️️
H. Saunders
73'
Желтая карточка
C. Jennings
72'
67'
Замена
J. O'Brien
️️️️
Д. Джонс
Пенальти не реализован!
C. Jennings
60'
ГОЛ! 3:2!
H. Saunders
56'
45'
+4
Желтая карточка
Д. Босток
ГОЛ! 2:2!
C. Jennings
Пас отдал
L. O'Connor
44'
29'
ГОЛ! 1:2!
M. Langstaff
Пас отдал
Д. Кроули
24'
ГОЛ! 1:1!
A. Nemane
Пас отдал
Д. Джонс
ГОЛ! 1:0!
К. Моррис
Пас отдал
C. Jennings
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
24
Regan Hendry
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
18
Кирон Моррис
ПВ
22
Lee O'Connor
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Ноттс Каунти
2
Richard Brindley
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
26
Aidan Stone
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
16
Крис Мерри
ЦП
36
Dan Pike
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Ноттс Каунти
21
Tiernan Brooks
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
43
James Sanderson
ЦП
6
Jim O'Brien
ЦФ
2-1-2-5
5
Дэвис
18
Норрис
24
30
Аптер
18
Моррис
42
1
32
18
4
3-2-2-4
2
15
4
15
Босток
23
10
Джонс
7
Кроули
8
17
МакГолдрик
9
26
30
Аптер
21
21
30
Аптер
32
12
12
32
10
Джонс
6
6
10
Джонс
Остались в запасе
Транмер
Ноттс Каунти
21
Josef Yarney
ЦЗ
16
Крис Мерри
ЦП
36
Dan Pike
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
21
Tiernan Brooks
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
43
James Sanderson
ЦП
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
21
Josef Yarney
ЦЗ
16
Крис Мерри
ЦП
36
Dan Pike
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Остались в запасе
21
Tiernan Brooks
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
43
James Sanderson
ЦП
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Транмер - Ноттс Каунти
1
1
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
10
5
Офсайды
1
2
Количество передач
323
676
Сейвы
5
3
Точность передач %
74
91
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
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Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
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2
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
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2018.02.07 00:56
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2018.01.27 19:52
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