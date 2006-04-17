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Динамо - Ростов

17.04.2006, Понедельник, 00:00 мск Москва, стадион ВТБ Арена Россия. Премьер-лига, 5 тур Динамо - Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
24 тур
25 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 2:1 Ростов
9 тур
21 мая, суббота 18:30 Ростов 0:3 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
10 июля, суббота 00:00 Ростов 2:0 Динамо
13 тур
23 мая, воскресенье 00:00 Динамо 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
19 тур
1 августа, пятница 00:00 Динамо 1:1 Ростов
12 тур
11 июня, среда 00:00 Ростов 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2002
27 тур
26 октября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Динамо
6 тур
7 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 5:0 Ростов
Чемпионат России 2001
25 тур
23 сентября, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Динамо
11 тур
26 мая, суббота 00:00 Динамо 3:1 Ростов
Чемпионат России 2000
19 тур
29 июля, суббота 00:00 Ростов 2:1 Динамо
5 тур
22 апреля, суббота 00:00 Динамо 0:0 Ростов
Чемпионат России 1999
16 тур
14 июля, среда 00:00 Ростов 1:3 Динамо
2 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 4:0 Ростов
Чемпионат России 1998
26 тур
26 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:0 Динамо
11 тур
11 июня, четверг 00:00 Динамо 1:2 Ростов
Чемпионат России 1997
22 тур
9 августа, суббота 00:00 Ростов 1:3 Динамо
5 тур
12 апреля, суббота 00:00 Динамо 1:0 Ростов
Чемпионат России 1996
18 тур
23 июля, вторник 00:00 Динамо 2:2 Ростов
1 тур
2 марта, суббота 00:00 Ростов 1:2 Динамо
Чемпионат России 1995
22 тур
26 августа, суббота 00:00 Динамо 1:1 Ростов
14 тур
1 июля, суббота 00:00 Ростов 2:2 Динамо
Чемпионат России 1993
36 тур
10 ноября, среда 00:00 Динамо 2:0 Ростов
2 тур
12 марта, пятница 00:00 Ростов 1:1 Динамо
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 6 тур
17 октября, суббота 00:00 Ростов 0:2 Динамо
Первый этап, 1 тур
29 августа, суббота 00:00 Динамо 1:1 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 7 6 47:28 +19 58
2. Спартак М 30 15 13 2 60:36 +24 58
3. Локомотив 30 15 8 7 47:34 +13 53
4. Зенит 30 13 11 6 42:30 +12 50
5. Рубин 30 13 7 10 43:37 +6 46
6. Москва 30 10 13 7 41:37 +4 43
7. Луч 30 12 5 13 37:39 -2 41
8. Томь 30 11 8 11 35:33 +2 41
9. Спартак Нч 30 11 8 11 33:32 +1 41
10. Крылья Советов 30 10 8 12 37:35 +2 38
11. Сатурн 30 7 16 7 29:24 +5 37
12. Ростов 30 10 6 14 42:48 -6 36
13. Амкар-Пермь 30 8 11 11 22:36 -14 35
14. Динамо М 30 8 10 12 31:40 -9 34
15. Торпедо М 30 3 13 14 22:40 -18 22
16. Шинник 30 1 8 21 17:56 -39 11
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