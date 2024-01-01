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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Кроули Таун - Суиндон Таун
Кроули Таун - Суиндон Таун: обзор матча 01 января 2024
Кроули Таун
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Вторая лига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Суиндон Таун
9'
Д. Орси
26'
J. Roles
53'
Д. Орси
90+2'
Д. Кемп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кроули Таун - Суиндон Таун
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Д. Кемп
90'
+2
Замена
A. Dworzak
️️️️
S. Khan
Замена
H. Forster
️️️️
J. Williams
87'
Замена
К. Гордон
️️️️
R. Darcy
75'
Замена
K. Lolos
️️️️
J. Roles
70'
59'
Замена
Д. Кен
️️️️
L. Kinsella
59'
Замена
G. McEachran
️️️️
T. Shade
ГОЛ! 3:0!
Д. Орси
Пас отдал
J. Williams
53'
ГОЛ! 2:0!
J. Roles
26'
ГОЛ! 1:0!
Д. Орси
Пас отдал
R. Darcy
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
5
Harry Ransom
ЦЗ
3
Дион Конрой
(К)
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
20
Joy Mukena
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
26
Jay Williams
ЦП
11
Jack Roles
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Суиндон Таун
12
Льюис Уорд
ВР
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
17
Tyrese Shade
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
33
Ремео Хаттон
ПВ
20
Jake Young
ЦФ
32
Чарли Остин
(К)
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Кроули Таун
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
2
Келлан Гордон
ПАЗ
5
Аарон Генри
ОП
11
Камарай Свайер
АП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
Суиндон Таун
37
Redman Evans
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
36
Sonny Hart
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
26
Anton Dworzak
ЦП
20
George McEachran
ЦП
41
Miles Obodo
ЦФ
3-3-4
34
5
3
Конрой
12
Райт
20
49
26
11
28
9
Орси
25
Царулла
3-2-2-3
12
Уорд
2
Годвин-Малифе
31
28
12
17
33
Хаттон
10
Кемп
4
32
Остин
20
49
2
Гордон
2
Гордон
49
26
7
7
26
11
17
17
11
4
16
Кен
16
Кен
4
28
26
26
28
17
20
20
17
Остались в запасе
Кроули Таун
Суиндон Таун
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Аарон Генри
ОП
11
Камарай Свайер
АП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
37
Redman Evans
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
36
Sonny Hart
ЦП
41
Miles Obodo
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Аарон Генри
ОП
11
Камарай Свайер
АП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Остались в запасе
37
Redman Evans
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
36
Sonny Hart
ЦП
41
Miles Obodo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Кроули Таун - Суиндон Таун
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
9
Нарушения
15
12
Офсайды
3
2
Количество передач
360
447
Сейвы
7
0
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
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Кроули Таун
Суиндон Таун
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2020.06.09 21:24
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«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
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