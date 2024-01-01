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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Солфорд Сити
Аккрингтон Стэнли - Солфорд Сити: обзор матча 01 января 2024
Аккрингтон Стэнли
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Вторая лига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Солфорд Сити
14'
Ш. Уалли
33'
Д. Нолан (П)
41'
Д. Нолан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Солфорд Сити
Замена
L. Trickett
️️️️
Д. Нолан
90'
+2
Желтая карточка
Б. Вудс
86'
Замена
L. Adekoya
️️️️
J. Woods
83'
76'
Замена
К. Макленнан
️️️️
L. Bolton
Замена
S. McConville
️️️️
Ш. Уалли
73'
70'
Замена
M. Lund
️️️️
R. Watson
67'
Желтая карточка
К. Тилт
Желтая карточка
J. Woods
67'
64'
Желтая карточка
L. Bolton
46'
Замена
D. John
️️️️
И. Ингрэм
Желтая карточка
D. Martin
45'
+3
ГОЛ! 3:0!
Д. Нолан
41'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Нолан
33'
Желтая карточка
Д. Габбинс
17'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Уалли
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
1
Джо Уолш
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
33
Brad Hills
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
16
Бен Вудс
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
2
Джо Притчард
(К)
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
4
Эллиот Уотт
ОП
8
Luke Bolton
ЦП
21
Alex Cairns
(К)
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
11
Sean McConville
ЦП
27
Lewis Trickett
ЦФ
26
Leslie Adekoya
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Солфорд Сити
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
3
Declan John
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
1
Joe Wright
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
51
Sandro Da Costa
ЦФ
4-4-1-1
1
Уолш
38
33
3
16
Габбинс
16
Вудс
2
Притчард
7
Уалли
22
7
Нолан
39
4-1-1-5
2
Ингрэм
16
Тилт
29
Гарбатт
5
Мариаппа
4
Уотт
8
21
44
22
17
14
7
Уалли
11
11
7
Уалли
7
Нолан
27
27
7
Нолан
39
26
26
39
2
Ингрэм
3
3
2
Ингрэм
8
11
Макленнан
11
Макленнан
8
44
8
8
44
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Солфорд Сити
61
Jack McIntyre
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
47
Liam Humbles
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
51
Sandro Da Costa
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Остались в запасе
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
47
Liam Humbles
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
51
Sandro Da Costa
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Солфорд Сити
4
2
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
14
9
Офсайды
1
3
Количество передач
320
394
Сейвы
4
3
Точность передач %
66
68
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
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