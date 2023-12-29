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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Гримсби Таун
Солфорд Сити - Гримсби Таун: обзор матча 29 декабря 2023
Солфорд Сити
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Вторая лига, 25 тур
0 : 3
Завершен
Гримсби Таун
39'
H. Clifton
70'
T. Mullarkey
84'
Д. Роуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Гримсби Таун
89'
Замена
C. Gardner
️️️️
Д. Роуз
89'
Замена
A. Braithwaite
️️️️
Д. Эндрюс
86'
Желтая карточка
Д. Роуз
84'
ГОЛ! 0:3!
Д. Роуз
Пас отдал
G. Holohan
80'
Замена
O. Khan
️️️️
A. Eisa
76'
Замена
K. Conteh
️️️️
K. Green
Замена
К. Макленнан
️️️️
D. John
73'
70'
ГОЛ! 0:2!
T. Mullarkey
Пас отдал
L. Waterfall
Замена
J. Luamba
️️️️
L. Bolton
68'
39'
ГОЛ! 0:1!
H. Clifton
Пас отдал
A. Eisa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
4
Эллиот Уотт
ОП
8
Luke Bolton
ЦП
3
Declan John
ЦП
44
Ryan Watson
ЦФ
21
Alex Cairns
(К)
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Гримсби Таун
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
6
Джейми Эндрюс
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
32
Даниэль Роуз
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
6
Luke Waterfall
(К)
ЦФ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Солфорд Сити
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
53
Jacob Hamman
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
22
Junior Luamba
ЦФ
1
Joe Wright
ЦФ
51
Sandro Da Costa
ЦФ
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
34
Aaron Braithwaite
ЦП
22
Kamil Conteh
ЦП
30
C. Vernam
ЦФ
22
Cameron Gardner
ЦФ
33
Otis Khan
ЦФ
4-1-2-4
5
Мариаппа
29
Гарбатт
16
Тилт
2
Ингрэм
4
Уотт
8
3
44
17
8
21
3-4-4
3
Дрисколл-Гленнон
31
44
8
4
15
6
Эндрюс
1
6
7
32
Роуз
3
11
Макленнан
11
Макленнан
3
8
22
22
8
6
Эндрюс
34
34
6
Эндрюс
4
22
22
4
32
Роуз
22
22
32
Роуз
7
33
33
7
Остались в запасе
Солфорд Сити
Гримсби Таун
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
53
Jacob Hamman
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
51
Sandro Da Costa
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
1
Джейк Иствуд
ВР
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
30
C. Vernam
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
53
Jacob Hamman
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
51
Sandro Da Costa
ЦФ
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
30
C. Vernam
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Солфорд Сити - Гримсби Таун
1
Всего ударов по воротам
10
22
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
12
Нарушения
10
8
Офсайды
3
3
Количество передач
359
425
Сейвы
2
2
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
6
10
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
6
17
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
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