Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Мэнсфилд Таун - Донкастер Роверс
Мэнсфилд Таун - Донкастер Роверс: обзор матча 29 декабря 2023
Мэнсфилд Таун
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Вторая лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Донкастер Роверс
21'
К. Джонсон
59'
Д. Айронсайд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэнсфилд Таун - Донкастер Роверс
Желтая карточка
W. Swan
90'
+2
85'
Желтая карточка
O. Bailey
Замена
A. Lewis
️️️️
G. Maris
83'
Замена
W. Swan
️️️️
Л. Экинс
79'
Замена
S. McLaughlin
️️️️
К. Джонсон
79'
78'
Замена
T. Kuleya
️️️️
H. Biggins
77'
Замена
J. Goodman
️️️️
М. Фаал
Замена
Р. Оутс
️️️️
D. Keillor-Dunn
64'
Замена
O. Clarke
️️️️
S. Quinn
64'
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Айронсайд
57'
Замена
L. Jones
️️️️
I. Lawlor
ГОЛ! 1:0!
К. Джонсон
Пас отдал
S. Quinn
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
22
Каллум Джонсон
ПЗ
5
Льюис Брант
ОП
25
Луис Рид
ЦП
10
George Maris
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
2
Jamie Sterry
ЦЗ
10
Tommy Rowe
(К)
ЦЗ
33
Ben Close
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Мэнсфилд Таун
18
Aaron Lewis
ЦЗ
8
Ollie Clarke
ЦП
24
Will Swan
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
18
Рис Оутс
ЦФ
Донкастер Роверс
16
Thomas Nixon
ЦЗ
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
36
J. Goodman
ЦП
37
Sam Straughan Brown
ЦП
21
Kyle Hurst
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
30
Tavonga Kuleya
ЦФ
2-1-1-5
44
Флинт
22
Джонсон
5
Брант
25
Рид
9
7
Экинс
50
16
6
3-5
5
2
10
43
9
Айронсайд
9
Фаал
10
4
10
18
18
10
16
8
8
16
7
Экинс
24
24
7
Экинс
22
Джонсон
3
3
22
Джонсон
50
18
Оутс
18
Оутс
50
9
Фаал
36
36
9
Фаал
13
24
24
13
10
30
30
10
Остались в запасе
Мэнсфилд Таун
Донкастер Роверс
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
16
Thomas Nixon
ЦЗ
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
37
Sam Straughan Brown
ЦП
21
Kyle Hurst
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
Остались в запасе
16
Thomas Nixon
ЦЗ
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
37
Sam Straughan Brown
ЦП
21
Kyle Hurst
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Донкастер Роверс
1
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
13
Офсайды
2
2
Количество передач
446
429
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Новости команд
Все
Мэнсфилд Таун
Донкастер Роверс
Кубок Англии. «Арсенал» не без труда прошел клуб из 3-го дивизиона (2:1)
7 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Тоттенхэм» – «Донкастер Роверс»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 15.00
2025.09.24 08:16
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок Англии. «Арсенал» не без труда прошел клуб из 3-го дивизиона (2:1)
7 марта
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Тоттенхэм» – «Донкастер Роверс»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 15.00
2025.09.24 08:16
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии
2019.02.07 01:46
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+