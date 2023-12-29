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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Стокпорт Каунти
Брэдфорд Сити - Стокпорт Каунти: обзор матча 29 декабря 2023
Брэдфорд Сити
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Вторая лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Стокпорт Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Стокпорт Каунти
76'
Желтая карточка
A. Wright
Желтая карточка
К. Одуор
70'
Замена
V. Oliver
️️️️
Т. Смит
68'
Желтая карточка
A. Gilliead
50'
46'
Замена
К. Вуттон
️️️️
Н. Пауэлл
45'
+1
Желтая карточка
И. Турай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
4
Akil Wright
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
8
Каллум Кэмпс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
27
Один Бэйли
АП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Брэдфорд Сити
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
27
Matt Derbyshire
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
52
Joe Hillary
ЦП
30
Cody Johnson
ЦП
18
Ryan Croasdale
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
3-1-5
21
Льюис
3
Райдхэлг
3
Томкинсон
29
Одуор
21
Смолвуд
17
17
5
2
39
Кук
3-2-1-5
4
5
3
Турай
8
Кэмпс
25
Пауэлл
27
Бэйли
1
41
Мэдден
19
2
5
29
Смит
11
11
29
Смит
25
Пауэлл
19
Вуттон
19
Вуттон
25
Пауэлл
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Стокпорт Каунти
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
27
Matt Derbyshire
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
52
Joe Hillary
ЦП
30
Cody Johnson
ЦП
18
Ryan Croasdale
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Остались в запасе
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
27
Matt Derbyshire
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
52
Joe Hillary
ЦП
30
Cody Johnson
ЦП
18
Ryan Croasdale
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Статистика матча Брэдфорд Сити - Стокпорт Каунти
2
2
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
16
7
Офсайды
2
1
Количество передач
345
512
Сейвы
1
1
Точность передач %
58
70
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
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