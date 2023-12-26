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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Транмер
Солфорд Сити - Транмер: обзор матча 26 декабря 2023
Солфорд Сити
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Вторая лига, 24 тур
1 : 5
Завершен
Транмер
55'
M. Lund
12'
H. Saunders
35'
К. Моррис
50'
C. Jennings
64'
R. Hendry
90+3'
J. Hawkes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Транмер
Желтая карточка
Л. Гарбатт
90'
+4
90'
+3
ГОЛ! 1:5!
J. Hawkes
Пас отдал
R. McAlear
88'
Замена
Д. Норрис
️️️️
C. Wood
88'
Замена
R. McAlear
️️️️
К. Моррис
Желтая карточка
M. Smith
87'
76'
Замена
J. Yarney
️️️️
J. Turnbull
Замена
K. Berkoe
️️️️
И. Ингрэм
76'
Вторая желтая
C. McAleny
72'
68'
Замена
C. Jolley
️️️️
H. Saunders
67'
Замена
J. Hawkes
️️️️
Р. Аптер
64'
ГОЛ! 1:4!
R. Hendry
Пас отдал
L. O'Connor
ГОЛ! 1:3!
M. Lund
Пас отдал
K. N'Mai
55'
50'
ГОЛ! 0:3!
C. Jennings
Пас отдал
Р. Аптер
Желтая карточка
C. McAleny
45'
+3
Желтая карточка
Э. Уотт
45'
+2
45'
Желтая карточка
J. Turnbull
35'
ГОЛ! 0:2!
К. Моррис
12'
ГОЛ! 0:1!
H. Saunders
Пас отдал
К. Моррис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
4
Эллиот Уотт
ОП
3
Declan John
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
21
Alex Cairns
(К)
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
4
Брэд Уокер
ОП
24
Regan Hendry
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
18
Кирон Моррис
ПВ
1
Luke McGee
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
53
Jacob Hamman
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
1
Joe Wright
ЦФ
51
Sandro Da Costa
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
3-1-3-4
16
Тилт
29
Гарбатт
2
Ингрэм
4
Уотт
3
47
10
21
17
14
8
1-1-1-2-5
5
Дэвис
4
Уокер
24
18
Моррис
30
Аптер
22
32
18
23
4
2
Ингрэм
11
11
2
Ингрэм
4
21
21
4
23
18
Норрис
18
Норрис
23
30
Аптер
21
21
30
Аптер
18
Моррис
42
42
18
Моррис
32
12
12
32
Остались в запасе
Солфорд Сити
Транмер
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
53
Jacob Hamman
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
1
Joe Wright
ЦФ
51
Sandro Da Costa
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
13
Joe Murphy
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
53
Jacob Hamman
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
1
Joe Wright
ЦФ
51
Sandro Da Costa
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
Остались в запасе
13
Joe Murphy
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Солфорд Сити - Транмер
4
1
1
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
7
10
Офсайды
0
1
Количество передач
437
418
Сейвы
4
4
Точность передач %
78
74
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
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