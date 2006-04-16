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Торпедо - Крылья Советов

16.04.2006, Воскресенье, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 5 тур Торпедо - Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
10 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Торпедо
7 тур
30 апреля, суббота 17:00 Торпедо 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
24 тур
24 сентября, пятница 00:00 Торпедо 0:1 Крылья Советов
7 тур
18 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 2:5 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2003
16 тур
12 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 4:2 Торпедо
15 тур
27 июня, пятница 00:00 Торпедо 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
17 тур
30 июля, вторник 00:00 Торпедо 4:3 Крылья Советов
14 тур
9 июля, вторник 00:00 Крылья Советов 1:0 Торпедо
Чемпионат России 2001
17 тур
18 июля, среда 00:00 Торпедо 0:4 Крылья Советов
3 тур
31 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 3:0 Торпедо
Чемпионат России 2000
26 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 2:1 Крылья Советов
12 тур
12 июня, понедельник 00:00 Крылья Советов 3:2 Торпедо
Чемпионат России 1999
18 тур
28 июля, среда 00:00 Торпедо 3:1 Крылья Советов
4 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1998
24 тур
9 сентября, среда 00:00 Торпедо 1:0 Крылья Советов
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 2:0 Торпедо
Чемпионат России 1997
25 тур
30 августа, суббота 00:00 Торпедо 0:1 Крылья Советов
8 тур
3 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Торпедо
Чемпионат России 1996
31 тур
12 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:0 Торпедо
14 тур
2 июля, вторник 00:00 Торпедо 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1995
22 тур
26 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Торпедо
14 тур
1 июля, суббота 00:00 Торпедо 0:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
22 тур
31 августа, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Торпедо
12 тур
14 мая, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
30 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 2:2 Крылья Советов
13 тур
5 июня, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Торпедо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 20 тур
12 августа, среда 00:00 Крылья Советов 2:1 Торпедо
Первый этап, 2 тур
1 апреля, среда 00:00 Торпедо 2:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 7 6 47:28 +19 58
2. Спартак М 30 15 13 2 60:36 +24 58
3. Локомотив 30 15 8 7 47:34 +13 53
4. Зенит 30 13 11 6 42:30 +12 50
5. Рубин 30 13 7 10 43:37 +6 46
6. Москва 30 10 13 7 41:37 +4 43
7. Луч 30 12 5 13 37:39 -2 41
8. Томь 30 11 8 11 35:33 +2 41
9. Спартак Нч 30 11 8 11 33:32 +1 41
10. Крылья Советов 30 10 8 12 37:35 +2 38
11. Сатурн 30 7 16 7 29:24 +5 37
12. Ростов 30 10 6 14 42:48 -6 36
13. Амкар-Пермь 30 8 11 11 22:36 -14 35
14. Динамо М 30 8 10 12 31:40 -9 34
15. Торпедо М 30 3 13 14 22:40 -18 22
16. Шинник 30 1 8 21 17:56 -39 11
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