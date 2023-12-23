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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Суиндон Таун
Транмер - Суиндон Таун: обзор матча 23 декабря 2023
Транмер
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Суиндон Таун
55'
К. Моррис
72'
Т. Дэвис
22'
Д. Кемп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Суиндон Таун
90'
+4
Желтая карточка
Р. Хаттон
Замена
C. Jolley
️️️️
Р. Аптер
90'
+2
89'
Желтая карточка
J. Young
82'
Желтая карточка
T. Shade
Замена
J. Yarney
️️️️
L. O'Connor
77'
77'
Замена
Д. Кен
️️️️
G. McEachran
ГОЛ! 2:1!
Т. Дэвис
72'
71'
Замена
Л. Уорд
️️️️
М. Махони
Замена
J. Hawkes
️️️️
H. Saunders
59'
Желтая карточка
Б. Уокер
57'
ГОЛ! 1:1!
К. Моррис
Пас отдал
H. Saunders
55'
Желтая карточка
C. Jennings
42'
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кемп
Пас отдал
Р. Хаттон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
4
Брэд Уокер
ОП
24
Regan Hendry
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
18
Кирон Моррис
ПВ
1
Luke McGee
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Суиндон Таун
1
Мерфи Махони
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
17
Tyrese Shade
ЦП
20
George McEachran
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
33
Ремео Хаттон
ПВ
32
Чарли Остин
(К)
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
Суиндон Таун
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
36
Sonny Hart
ЦП
26
Anton Dworzak
ЦП
35
Jaxon Brown
ЦП
33
Joel McGregor
ЦП
1-1-1-2-5
5
Дэвис
4
Уокер
24
30
Аптер
18
Моррис
4
32
18
23
22
3-2-2-3
1
Махони
31
28
21
Коколо
17
20
33
Хаттон
10
Кемп
4
20
32
Остин
22
21
21
22
32
21
21
32
30
Аптер
12
12
30
Аптер
1
Махони
12
Уорд
12
Уорд
1
Махони
20
16
Кен
16
Кен
20
Остались в запасе
Транмер
Суиндон Таун
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
36
Sonny Hart
ЦП
26
Anton Dworzak
ЦП
35
Jaxon Brown
ЦП
33
Joel McGregor
ЦП
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
Остались в запасе
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
36
Sonny Hart
ЦП
26
Anton Dworzak
ЦП
35
Jaxon Brown
ЦП
33
Joel McGregor
ЦП
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Транмер - Суиндон Таун
2
3
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
10
Офсайды
1
1
Количество передач
430
417
Сейвы
4
7
Точность передач %
76
74
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
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