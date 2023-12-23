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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Милтон Кинс Донс
Моркамб - Милтон Кинс Донс: обзор матча 23 декабря 2023
Моркамб
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 23 тур
1 : 3
Завершен
Милтон Кинс Донс
49'
J. Joshua Mckiernan
31'
М. Дин
69'
J. Tomlinson
90+7'
М. Дин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Милтон Кинс Донс
90'
+7
ГОЛ! 1:3!
М. Дин
Пас отдал
А. Гилби
Желтая карточка
J. Slew
90'
+6
Замена
M. Melbourne
️️️️
Д. Тутонда
86'
Замена
К. Смит
️️️️
J. Joshua Mckiernan
86'
Замена
C. Brown
️️️️
Т. Блоксхэм
77'
Замена
J. Taylor
️️️️
Я. Сонго'о
77'
69'
ГОЛ! 1:2!
J. Tomlinson
Пас отдал
J. Payne
66'
Замена
Д. Леко
️️️️
К. Грант
Желтая карточка
J. Joshua Mckiernan
52'
ГОЛ! 1:1!
J. Joshua Mckiernan
Пас отдал
А. Мейор
49'
41'
Желтая карточка
J. Williams
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Дин
Пас отдал
А. Гилби
Желтая карточка
J. Connolly
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
James Connolly
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
(К)
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
34
Эли Кинг
ЦП
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
3
Адам Мейор
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
8
Алекс Гилби
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
11
Конор Грант
ЦП
7
Итан Робсон
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
3
Dean Lewington
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Моркамб
26
George Pedley
ВР
18
Jake Taylor
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
20
Charlie Brown
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
34
Callum Tripp
ЦП
10
Доусон Девой
АП
15
Томми Смит
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
3-1-1-5
21
33
Тутонда
4
Бедо
4
24
Сонго'о
34
Кинг
11
2
3
Мейор
14
Блоксхэм
28
2-1-4-3
1
4
16
О'Хора
22
Норман
10
11
Грант
7
Робсон
8
Гилби
3
4
21
Дин
24
Сонго'о
18
18
24
Сонго'о
14
Блоксхэм
20
20
14
Блоксхэм
33
Тутонда
3
3
33
Тутонда
28
17
Смит
17
Смит
28
11
Грант
17
Леко
17
Леко
11
Грант
Остались в запасе
Моркамб
Милтон Кинс Донс
26
George Pedley
ВР
19
Jacob Davenport
ЦП
14
Christopher Stokes
ЦФ
1
Michael Kelly
ВР
34
Callum Tripp
ЦП
10
Доусон Девой
АП
15
Томми Смит
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
26
George Pedley
ВР
19
Jacob Davenport
ЦП
14
Christopher Stokes
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
34
Callum Tripp
ЦП
10
Доусон Девой
АП
15
Томми Смит
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Моркамб - Милтон Кинс Донс
3
1
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
12
11
Офсайды
1
2
Количество передач
315
493
Сейвы
4
3
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
11
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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2025.01.11 19:56
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2022.01.09 18:51
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1
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