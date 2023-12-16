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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Уимблдон
Солфорд Сити - Уимблдон: обзор матча 16 декабря 2023
Солфорд Сити
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Уимблдон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Уимблдон
Желтая карточка
Л. Гарбатт
88'
80'
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
J. Neufville
72'
Замена
Д. Тилли
️️️️
К. Лемоней-Эванс
72'
Замена
Г. Пелл
️️️️
О. Бугиль
Желтая карточка
K. N'Mai
71'
Замена
C. McAleny
️️️️
R. Watson
59'
Замена
M. Lund
️️️️
M. Smith
59'
Замена
Л. Гарбатт
️️️️
К. Макленнан
59'
9'
Желтая карточка
Д. Ривс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
16
Кертис Тилт
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Эллиот Уотт
ОП
42
Theo Vassell
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
3
Declan John
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
21
Alex Cairns
(К)
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
2
Huseyin Biler
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
7
Josh Neufville
ЦП
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Солфорд Сити
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
24
Tosin Olopade
ЦЗ
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
1
Joe Wright
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
7
Гарри Пелл
ЦФ
2-1-4-1-3
16
Тилт
5
Мариаппа
4
Уотт
42
3
47
10
11
Макленнан
17
44
21
4-3-1-2
1
Басс
31
6
26
2
7
23
Ривс
8
Литтл
24
Лемоней-Эванс
9
Бугиль
12
Аль-Хамади
11
Макленнан
29
Гарбатт
29
Гарбатт
11
Макленнан
17
8
8
17
44
14
14
44
24
Лемоней-Эванс
7
Тилли
7
Тилли
24
Лемоней-Эванс
7
13
Дэвисон
13
Дэвисон
7
9
Бугиль
7
Пелл
7
Пелл
9
Бугиль
Остались в запасе
Солфорд Сити
Уимблдон
24
Tosin Olopade
ЦЗ
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
1
Joe Wright
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
24
Tosin Olopade
ЦЗ
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
1
Joe Wright
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Солфорд Сити - Уимблдон
2
1
Всего ударов по воротам
3
9
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
5
Нарушения
4
8
Офсайды
0
3
Количество передач
164
215
Сейвы
0
2
Точность передач %
75
82
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
1
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
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