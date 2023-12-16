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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Моркамб
Донкастер Роверс - Моркамб: обзор матча 16 декабря 2023
Донкастер Роверс
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 22 тур
0 : 5
Завершен
Моркамб
7'
Э. Кинг
34'
M. Mellon
51'
Д. Бедо
80'
Д. Тутонда
90+7'
M. Mellon
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Моркамб
90'
+7
ГОЛ! 0:5!
M. Mellon
Пас отдал
Э. Кинг
Желтая карточка
J. Sterry
90'
+5
Желтая карточка
J. Senior
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
А. Мейор
83'
Замена
M. Melbourne
️️️️
Д. Тутонда
80'
ГОЛ! 0:4!
Д. Тутонда
Пас отдал
А. Мейор
76'
Желтая карточка
J. Connolly
69'
Замена
J. Slew
️️️️
Т. Блоксхэм
59'
Замена
J. Taylor
️️️️
J. Joshua Mckiernan
Замена
J. Goodman
️️️️
М. Фаал
57'
Замена
T. Kuleya
️️️️
K. Hurst
56'
Замена
J. Sterry
️️️️
L. Molyneux
56'
Замена
T. Rowe
️️️️
H. Biggins
56'
51'
ГОЛ! 0:3!
Д. Бедо
Пас отдал
А. Мейор
34'
ГОЛ! 0:2!
M. Mellon
28'
Желтая карточка
Д. Тутонда
7'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кинг
Пас отдал
Д. Тутонда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
26
Том Андерсон
(К)
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
16
Thomas Nixon
ЦЗ
24
Louis Jones
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
James Connolly
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
(К)
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
34
Эли Кинг
ЦП
28
Michael Mellon
ЦП
3
Адам Мейор
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
Донкастер Роверс
2
Jamie Sterry
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
36
J. Goodman
ЦП
29
Jack Degruchy
ЦП
31
Will Flint
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
30
Tavonga Kuleya
ЦФ
Моркамб
26
George Pedley
ВР
18
Jake Taylor
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
3
Max Melbourne
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
3-5
26
Андерсон
5
16
21
23
43
10
4
3-1-2-4
21
4
4
Бедо
33
Тутонда
24
Сонго'о
34
Кинг
28
14
Блоксхэм
28
2
3
Мейор
9
Фаал
36
36
9
Фаал
43
2
2
43
10
10
10
10
21
30
30
21
28
18
18
28
33
Тутонда
3
3
33
Тутонда
14
Блоксхэм
11
11
14
Блоксхэм
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Моркамб
29
Jack Degruchy
ЦП
31
Will Flint
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
26
George Pedley
ВР
19
Jacob Davenport
ЦП
14
Christopher Stokes
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
Остались в запасе
29
Jack Degruchy
ЦП
31
Will Flint
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
Остались в запасе
26
George Pedley
ВР
19
Jacob Davenport
ЦП
14
Christopher Stokes
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Донкастер Роверс - Моркамб
2
3
Всего ударов по воротам
3
4
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
1
Нарушения
1
5
Офсайды
1
1
Количество передач
230
127
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
64
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
2
2
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
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