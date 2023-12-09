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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Ньюпорт Каунти
Транмер - Ньюпорт Каунти: обзор матча 09 декабря 2023
Транмер
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Ньюпорт Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Транмер - Ньюпорт Каунти
3
3
Всего ударов по воротам
5
7
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
6
4
Офсайды
0
1
Количество передач
242
181
Сейвы
2
1
Точность передач %
72
64
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
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