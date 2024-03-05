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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Мэнсфилд Таун - Милтон Кинс Донс
Мэнсфилд Таун - Милтон Кинс Донс: обзор матча 05 марта 2024
Мэнсфилд Таун
05.03.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Милтон Кинс Донс
15'
S. Quinn
20'
А. Гилби
54'
М. Деннис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэнсфилд Таун - Милтон Кинс Донс
Желтая карточка
H. Boateng
85'
84'
Замена
К. Норман
️️️️
J. Williams
84'
Замена
И. Робсон
️️️️
J. Payne
Замена
H. Boateng
️️️️
S. Quinn
71'
Замена
G. Maris
️️️️
Л. Экинс
71'
62'
Замена
E. Tezgel
️️️️
Д. Кемп
62'
Замена
E. Harrison
️️️️
М. Деннис
Замена
O. Clarke
️️️️
A. Lewis
61'
Замена
Т. Николс
️️️️
W. Swan
61'
Замена
S. McLaughlin
️️️️
B. Cargill
61'
54'
ГОЛ! 1:2!
М. Деннис
Пас отдал
А. Гилби
50'
Желтая карточка
М. Деннис
Желтая карточка
B. Cargill
45'
+2
20'
ГОЛ! 1:1!
А. Гилби
ГОЛ! 1:0!
S. Quinn
15'
Пенальти не реализован!
Л. Экинс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
18
Aaron Lewis
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
25
Луис Рид
ЦП
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
10
Jack Payne
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
19
Мэттью Деннис
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Мэнсфилд Таун
21
Hiram Boateng
ЦП
8
Ollie Clarke
ЦП
7
Том Николс
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
Милтон Кинс Донс
12
Nathan Harness
ВР
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
7
Итан Робсон
ЦП
34
Callum Tripp
ЦП
19
E. Harrison
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
19
Emre Tezgel
ЦФ
2-1-1-5
44
Флинт
18
5
Брант
25
Рид
6
7
Экинс
24
16
9
4-3-1-2
1
16
О'Хора
15
4
3
Харви
10
4
Бейт
8
Гилби
10
Кемп
4
19
Деннис
16
21
21
16
18
8
8
18
24
7
Николс
7
Николс
24
7
Экинс
10
10
7
Экинс
6
3
3
6
4
22
Норман
22
Норман
4
10
7
Робсон
7
Робсон
10
19
Деннис
19
19
19
Деннис
10
Кемп
19
19
10
Кемп
Остались в запасе
Мэнсфилд Таун
Милтон Кинс Донс
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
12
Nathan Harness
ВР
34
Callum Tripp
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
Остались в запасе
12
Nathan Harness
ВР
34
Callum Tripp
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Милтон Кинс Донс
2
1
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
9
Офсайды
5
2
Количество передач
416
497
Сейвы
3
7
Точность передач %
73
79
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
8
8
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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