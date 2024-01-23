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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Солфорд Сити
Брэдфорд Сити - Солфорд Сити: обзор матча 23 января 2024
Брэдфорд Сити
23.01.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Солфорд Сити
20'
B. Halliday
14'
R. Watson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Солфорд Сити
Замена
Т. Смит
️️️️
A. Gilliead
78'
Замена
К. МакДональд
️️️️
Д. Томкинсон
78'
Замена
H. Chapman
️️️️
T. Wright
65'
64'
Замена
C. Hendry
️️️️
C. McAleny
ГОЛ! 1:1!
B. Halliday
20'
14'
ГОЛ! 0:1!
R. Watson
13'
Желтая карточка
Э. Уотт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
2
Brad Halliday
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
Солфорд Сити
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
4
Эллиот Уотт
(К)
ОП
3
Declan John
ЦП
42
Theo Vassell
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
21
Alex Cairns
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Брэдфорд Сити
29
Кевин МакДональд
ОП
20
Harrison Chapman
ЦП
17
Ciaran Kelly
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
27
Matt Derbyshire
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
Солфорд Сити
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
10
Kelly N'Mai
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
32
Liam Shephard
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
3-2-1-4
24
3
Томкинсон
3
Тэйлор
6
Стаббс
29
Одуор
3
Райдхэлг
21
Смолвуд
2
39
Кук
17
17
2-1-3-5
16
Тилт
29
Гарбатт
4
Уотт
3
42
8
21
44
22
17
14
3
Томкинсон
29
МакДональд
29
МакДональд
3
Томкинсон
17
20
20
17
17
29
Смит
29
Смит
17
14
14
14
14
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Солфорд Сити
17
Ciaran Kelly
ЦФ
27
Matt Derbyshire
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
10
Kelly N'Mai
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
32
Liam Shephard
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
17
Ciaran Kelly
ЦФ
27
Matt Derbyshire
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
10
Kelly N'Mai
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
32
Liam Shephard
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Брэдфорд Сити - Солфорд Сити
1
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
7
14
Офсайды
2
3
Количество передач
312
324
Сейвы
3
4
Точность передач %
39
52
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
1
9
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
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