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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Кроули Таун
Ноттс Каунти - Кроули Таун: обзор матча 28 ноября 2023
Ноттс Каунти
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Кроули Таун
20'
Д. МакГолдрик
61'
J. O'Brien
70'
J. Morias
10'
A. Campbell
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Кроули Таун
83'
Замена
К. Свайер
️️️️
Д. Орси
83'
Замена
T. Johnson
️️️️
Б. Глэдвин
83'
Замена
H. Forster
️️️️
К. Гордон
Замена
W. Randall
️️️️
A. Nemane
78'
74'
Замена
R. Darcy
️️️️
A. Campbell
73'
Желтая карточка
A. Campbell
Замена
A. Chicksen
️️️️
J. O'Brien
73'
ГОЛ! 3:1!
J. Morias
Пас отдал
Д. Кроули
70'
Замена
J. Morias
️️️️
Д. МакГолдрик
62'
Замена
Д. Босток
️️️️
S. Austin
62'
ГОЛ! 2:1!
J. O'Brien
Пас отдал
Д. Кроули
61'
60'
Желтая карточка
L. Maguire
Желтая карточка
L. Macari
58'
Замена
A. Stone
️️️️
S. Slocombe
46'
34'
Желтая карточка
Д. Орси
ГОЛ! 1:1!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
Д. Джонс
20'
10'
ГОЛ! 0:1!
A. Campbell
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
8
Sam Austin
ЦФ
6
Jim O'Brien
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Кроули Таун
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Laurence Maguire
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
5
Аарон Генри
ОП
26
Jay Williams
ЦП
7
Бен Глэдвин
(К)
АП
28
Adam Campbell
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Ноттс Каунти
15
Adam Chicksen
ЦЗ
2
Richard Brindley
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
14
Will Randall
ЦП
26
Aidan Stone
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
16
Тоби Омоле
ЦЗ
49
Ronan Darcy
ЦП
11
Камарай Свайер
АП
23
Travis Johnson
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
3-1-2-4
21
4
15
28
23
7
Кроули
10
Джонс
8
9
17
МакГолдрик
6
2-2-1-1-4
26
12
Райт
5
2
Гордон
5
Генри
26
7
Глэдвин
22
25
Царулла
9
Орси
28
6
15
15
6
8
15
Босток
15
Босток
8
23
14
14
23
21
26
26
21
17
МакГолдрик
26
26
17
МакГолдрик
28
49
49
28
9
Орси
11
Свайер
11
Свайер
9
Орси
7
Глэдвин
23
23
7
Глэдвин
2
Гордон
7
7
2
Гордон
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Кроули Таун
2
Richard Brindley
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Аллен
34
Corey Addai
ВР
16
Тоби Омоле
ЦЗ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Остались в запасе
2
Richard Brindley
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
Остались в запасе
34
Corey Addai
ВР
16
Тоби Омоле
ЦЗ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Ноттс Каунти - Кроули Таун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
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