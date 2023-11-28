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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Суиндон Таун
Аккрингтон Стэнли - Суиндон Таун: обзор матча 28 ноября 2023
Аккрингтон Стэнли
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 20 тур
3 : 4
Завершен
Суиндон Таун
90+2'
K. Adedoyin
17'
Д. Кемп (П)
31'
J. Young
60'
S. Khan
89'
Ч. Остин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Суиндон Таун
ГОЛ! 1:4!
K. Adedoyin
90'
+2
90'
+1
Замена
S. Hart
️️️️
G. McEachran
Замена
J. Woods
️️️️
J. Andrews
90'
89'
ГОЛ! 0:4!
Ч. Остин
Пас отдал
Р. Хаттон
Желтая карточка
M. Lowe
87'
85'
Замена
Ч. Остин
️️️️
J. Young
Замена
J. McIntyre
️️️️
Д. МакКракен
77'
Пенальти не реализован!
T. Leigh
69'
Замена
Б. Вудс
️️️️
S. Conneely
67'
Замена
Д. Габбинс
️️️️
J. Rich-Baghuelou
67'
61'
Замена
T. Shade
️️️️
У. Коколо
60'
ГОЛ! 0:3!
S. Khan
Пас отдал
Д. Кемп
49'
Желтая карточка
J. Young
Желтая карточка
R. Longelo
33'
31'
ГОЛ! 0:2!
J. Young
Пас отдал
Р. Хаттон
25'
Желтая карточка
Д. Кемп
Желтая карточка
S. Conneely
18'
Желтая карточка
Д. МакКракен
17'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Кемп
Желтая карточка
J. Rich-Baghuelou
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
21
Джон МакКракен
ВР
33
Brad Hills
ЦЗ
3
Jay Rich-Baghuelou
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
10
Rosaire Longelo
ЦП
99
Korede Adedoyin
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
28
Seamus Conneely
(К)
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
19
Josh Andrews
ЦФ
11
Matt Lowe
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Суиндон Таун
1
Мерфи Махони
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
31
Harrison Minturn
ЦЗ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
20
George McEachran
ЦП
10
Дэн Кемп
(К)
ПВ
33
Ремео Хаттон
ПВ
20
Jake Young
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
16
Джо Габбинс
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
16
Бен Вудс
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Суиндон Таун
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
26
Anton Dworzak
ЦП
35
Jaxon Brown
ЦП
17
Tyrese Shade
ЦП
36
Sonny Hart
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
2-5-1-2
21
МакКракен
33
3
99
7
Уалли
28
24
10
7
Нолан
11
19
3-2-1-2-2
1
Махони
20
Блэйк-Трейси
31
2
Годвин-Малифе
28
21
Коколо
20
33
Хаттон
10
Кемп
4
20
21
МакКракен
61
61
21
МакКракен
3
16
Габбинс
16
Габбинс
3
28
16
Вудс
16
Вудс
28
19
39
39
19
21
Коколо
17
17
21
Коколо
20
36
36
20
20
32
Остин
32
Остин
20
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Суиндон Таун
3
Lewis Shipley
ЦЗ
10
Alex Henderson
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
26
Anton Dworzak
ЦП
35
Jaxon Brown
ЦП
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
3
Lewis Shipley
ЦЗ
10
Alex Henderson
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
26
Anton Dworzak
ЦП
35
Jaxon Brown
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Суиндон Таун
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
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Аккрингтон Стэнли
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Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
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2024.12.03 20:14
4
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2025.01.11 17:09
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4
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2020.01.28 07:44
21
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2017.02.23 22:20
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