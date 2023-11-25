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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Бэрроу
Колчестер Юнайтед - Бэрроу: обзор матча 25 ноября 2023
Колчестер Юнайтед
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 19 тур
1 : 4
Завершен
Бэрроу
20'
К. Макгихан
52'
G. Ray
86'
G. Ray
90+3'
G. Ray
90+4'
Z. Mitchell (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Бэрроу
90'
+4
ГОЛ в свои ворота! 1:4!
Z. Mitchell
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
G. Ray
Пас отдал
K. Spence
86'
ГОЛ! 1:2!
G. Ray
Пас отдал
N. Canavan
Вторая желтая
Д. Феврье
84'
77'
Замена
Б. Уитфилд
️️️️
J. Proctor
73'
Замена
E. Acquah
️️️️
D. Telford
72'
Замена
D. Worrall
️️️️
L. Stephenson
72'
Замена
R. Feely
️️️️
Д. Честер
52'
ГОЛ! 1:1!
G. Ray
Желтая карточка
Д. Феврье
51'
46'
Замена
Т. Уайт
️️️️
R. Gotts
Желтая карточка
С. Товид
45'
+5
45'
+5
Желтая карточка
J. Proctor
43'
Желтая карточка
D. Telford
Желтая карточка
К. Макгихан
37'
ГОЛ! 1:0!
К. Макгихан
20'
7'
Желтая карточка
L. Stephenson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
6
Том Даллисон
ЦЗ
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
5
Zach Mitchell
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
18
Mandela Egbo
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
14
Noah Chilvers
(К)
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
27
Luca Stephenson
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
16
Dean Campbell
ЦФ
9
Jamie Proctor
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Колчестер Юнайтед
44
Ted Collins
ВР
4
F. Kelleher
ЦЗ
9
Bradley Ihionvien
ЦП
21
Gene Kennedy
ЦП
11
Chay Cooper
ЦП
27
Matt Jay
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
34
Бен Уитфилд
ЦП
4
Том Уайт
ЦП
28
R. Feely
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
2-3-1-4
1
6
Даллисон
22
Гринидж
5
16
Рид
8
Макгихан
11
Феврье
18
34
Товид
14
9
Тэйлор
3-1-1-5
17
Честер
22
8
27
11
Ньюби
9
29
15
6
19
9
34
Уитфилд
34
Уитфилд
9
22
4
Уайт
4
Уайт
22
17
Честер
28
28
17
Честер
27
27
27
27
19
33
33
19
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Бэрроу
4
F. Kelleher
ЦЗ
44
Ted Collins
ВР
9
Bradley Ihionvien
ЦП
21
Gene Kennedy
ЦП
11
Chay Cooper
ЦП
27
Matt Jay
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
4
F. Kelleher
ЦЗ
44
Ted Collins
ВР
9
Bradley Ihionvien
ЦП
21
Gene Kennedy
ЦП
11
Chay Cooper
ЦП
27
Matt Jay
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Бэрроу
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
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