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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Ноттс Каунти
Уимблдон - Ноттс Каунти: обзор матча 25 ноября 2023
Уимблдон
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 19 тур
4 : 2
Завершен
Ноттс Каунти
29'
Д. Ривс (П)
41'
А. Аль-Хамади
86'
Д. Ривс (П)
90+2'
А. Аль-Хамади
62'
M. Langstaff
67'
A. Nemane
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Ноттс Каунти
Замена
J. Ball
️️️️
К. Лемоней-Эванс
90'
+3
ГОЛ! 4:2!
А. Аль-Хамади
90'
+2
Замена
C. Lakin
️️️️
Д. Тилли
88'
87'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Д. Босток
87'
Замена
J. Morias
️️️️
Д. МакГолдрик
87'
Замена
A. Chicksen
️️️️
Д. Джонс
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Ривс
86'
Замена
J. Neufville
️️️️
Д. Дэвисон
77'
74'
Замена
L. Macari
️️️️
C. Rawlinson
67'
ГОЛ! 2:2!
A. Nemane
Пас отдал
M. Langstaff
63'
Замена
S. Austin
️️️️
J. O'Brien
62'
ГОЛ! 2:1!
M. Langstaff
Пас отдал
Д. Кроули
45'
+4
Желтая карточка
Д. Джонс
ГОЛ! 2:0!
А. Аль-Хамади
41'
Желтая карточка
J. Currie
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Ривс
29'
Желтая карточка
J. Lewis
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
23
Джейк Ривс
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
7
Джеймс Тилли
ПВ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
2
Richard Brindley
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
6
Jim O'Brien
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
6
James Ball
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
3
Lee Brown
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
Ноттс Каунти
15
Adam Chicksen
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
14
Will Randall
ЦП
26
Junior Morias
ЦФ
26
Aidan Stone
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
4-2-2-2
1
Басс
33
6
26
31
23
Ривс
8
Литтл
24
Лемоней-Эванс
7
Тилли
13
Дэвисон
12
Аль-Хамади
3-2-2-3
21
2
5
4
23
15
Босток
10
Джонс
7
Кроули
6
17
МакГолдрик
9
24
Лемоней-Эванс
6
6
24
Лемоней-Эванс
13
Дэвисон
7
7
13
Дэвисон
7
Тилли
8
8
7
Тилли
10
Джонс
15
15
10
Джонс
5
28
28
5
15
Босток
32
Гослинг
32
Гослинг
15
Босток
17
МакГолдрик
26
26
17
МакГолдрик
6
8
8
6
Остались в запасе
Уимблдон
Ноттс Каунти
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
3
Lee Brown
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
14
Will Randall
ЦП
26
Aidan Stone
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
3
Lee Brown
ЦФ
Остались в запасе
14
Will Randall
ЦП
26
Aidan Stone
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Уимблдон - Ноттс Каунти
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
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2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
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