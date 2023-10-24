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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Гиллинхэм
Суиндон Таун - Гиллинхэм: обзор матча 24 октября 2023
Суиндон Таун
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Гиллинхэм
22'
C. Mahoney
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Гиллинхэм
81'
Замена
Ш. Уилльямс
️️️️
C. Mahoney
81'
Замена
Т. Николс
️️️️
М. Бонн
Замена
T. Clayton
️️️️
H. Minturn
80'
79'
Желтая карточка
Ч. Александер
74'
Пенальти не реализован!
Ч. Александер
Замена
R. Hepburn-Murphy
️️️️
Ч. Остин
69'
61'
Замена
G. Lapslie
️️️️
Д. Уильямс
22'
ГОЛ! 0:1!
C. Mahoney
Пас отдал
Ч. Александер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
1
Мерфи Махони
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
20
George McEachran
ЦП
17
Tyrese Shade
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
20
Jake Young
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
33
Ремео Хаттон
ЦФ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
16
Dom Jefferies
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
22
Shadrach Ogie
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Суиндон Таун
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
4
Thomas Clayton
ЦЗ
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
4
Liam Kinsella
ЦФ
41
Miles Obodo
ЦФ
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
5
Макс Эмер
ЦЗ
26
Ike Orji
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
32
G. Lapslie
ЦП
7
Том Николс
ЦФ
3-2-1-4
1
Махони
31
20
Блэйк-Трейси
28
20
17
10
Кемп
20
2
Годвин-Малифе
33
Хаттон
32
Остин
3-5-2
25
Тернер
2
Александер
2
Мэлони
23
16
10
Уильямс
23
6
17
9
Бонн
22
31
4
4
31
32
Остин
29
29
32
Остин
23
6
Уилльямс
6
Уилльямс
23
10
Уильямс
32
32
10
Уильямс
9
Бонн
7
Николс
7
Николс
9
Бонн
Остались в запасе
Суиндон Таун
Гиллинхэм
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
4
Liam Kinsella
ЦФ
41
Miles Obodo
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
5
Макс Эмер
ЦЗ
26
Ike Orji
ЦЗ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
4
Liam Kinsella
ЦФ
41
Miles Obodo
ЦФ
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
5
Макс Эмер
ЦЗ
26
Ike Orji
ЦЗ
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Суиндон Таун - Гиллинхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
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2023.01.07 17:44
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