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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Ньюпорт Каунти
Ноттс Каунти - Ньюпорт Каунти: обзор матча 24 октября 2023
Ноттс Каунти
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Ньюпорт Каунти
24'
Д. Кроули
34'
M. Langstaff
54'
M. Langstaff
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Ньюпорт Каунти
79'
Замена
Д. Драйсдейл
️️️️
S. Bennett
78'
Замена
K. Rai
️️️️
У. Эванс
Замена
W. Randall
️️️️
Д. Кроули
67'
Замена
J. O'Brien
️️️️
M. Palmer
67'
Замена
O. Tipton
️️️️
C. Rawlinson
66'
Замена
A. Nemane
️️️️
J. Morias
57'
55'
Замена
M. Bondswell
️️️️
Л. Пэйн
ГОЛ! 3:0!
M. Langstaff
Пас отдал
Д. Джонс
54'
ГОЛ! 2:0!
M. Langstaff
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кроули
Пас отдал
Д. Джонс
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
15
Aden Baldwin
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
18
Matt Palmer
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
10
Джоди Джонс
ПВ
8
Sam Austin
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Ньюпорт Каунти
15
Josh Seberry
ЦЗ
28
Matthew Baker
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
27
Льюис Пэйн
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Nick Townsend
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
8
Брин Моррис
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Ноттс Каунти
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
16
Oliver Tipton
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
6
Jim O'Brien
ЦФ
26
Aidan Stone
ЦФ
Ньюпорт Каунти
35
Деклан Драйсдейл
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
21
Olly Thomas
ЦФ
4-2-1-3
21
15
28
13
5
18
7
Кроули
10
Джонс
26
9
8
2-3-1-5
15
28
21
МакЛафлин
24
Уайлдиг
27
Пэйн
9
Эванс
1
23
17
8
Моррис
9
Богль
5
16
16
5
7
Кроули
14
14
7
Кроули
26
23
23
26
18
6
6
18
17
35
Драйсдейл
35
Драйсдейл
17
27
Пэйн
33
33
27
Пэйн
9
Эванс
18
18
9
Эванс
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Ньюпорт Каунти
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
26
Aidan Stone
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
21
Olly Thomas
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
26
Aidan Stone
ЦФ
Остались в запасе
11
James Waite
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
21
Olly Thomas
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Ноттс Каунти - Ньюпорт Каунти
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
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