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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Ноттс Каунти
Гиллинхэм - Ноттс Каунти: обзор матча 21 октября 2023
Гиллинхэм
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Ноттс Каунти
52'
С. Мэлони
38'
M. Langstaff
78'
L. Macari
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Ноттс Каунти
90'
+6
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
90'
+6
Желтая карточка
K. Cameron
84'
Желтая карточка
J. O'Brien
Замена
I. Orji
️️️️
С. Мэлони
79'
78'
ГОЛ! 1:2!
L. Macari
Замена
Т. Николс
️️️️
C. Mahoney
78'
Желтая карточка
G. Lapslie
77'
71'
Замена
J. Morias
️️️️
M. Langstaff
71'
Замена
S. Austin
️️️️
Д. Джонс
Замена
G. Lapslie
️️️️
Д. Уильямс
64'
60'
Замена
Д. Кроули
️️️️
T. Adebayo-Rowling
Желтая карточка
С. Мэлони
52'
ГОЛ! 1:1!
С. Мэлони
52'
38'
ГОЛ! 0:1!
M. Langstaff
Пас отдал
T. Adebayo-Rowling
16'
Замена
L. Macari
️️️️
R. Brindley
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
5
Макс Эмер
ЦЗ
23
Conor Masterson
ЦЗ
6
Ethan Coleman
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
16
Dom Jefferies
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
15
Aden Baldwin
ЦЗ
4
Kyle Cameron
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
2
Richard Brindley
ЦЗ
18
Matt Palmer
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
10
Джоди Джонс
ПВ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
6
Jim O'Brien
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
26
Ike Orji
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
4
Sam Gale
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
30
Matthew MacArthur
ЦП
7
Том Николс
ЦФ
Ноттс Каунти
16
Oliver Tipton
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
7
Дэн Кроули
ЦП
26
Aidan Stone
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
4-5-1
25
Тернер
3
5
Эмер
23
2
Мэлони
23
10
Уильямс
17
16
6
9
Бонн
4-2-1-3
21
4
13
2
15
18
23
10
Джонс
9
6
17
МакГолдрик
2
Мэлони
26
26
2
Мэлони
10
Уильямс
32
32
10
Уильямс
23
7
Николс
7
Николс
23
2
28
28
2
13
7
Кроули
7
Кроули
13
10
Джонс
8
8
10
Джонс
9
26
26
9
Остались в запасе
Гиллинхэм
Ноттс Каунти
1
Гленн Моррис
ВР
6
Шон Уилльямс
ОП
4
Sam Gale
ЦП
30
Matthew MacArthur
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
16
Oliver Tipton
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
26
Aidan Stone
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
6
Шон Уилльямс
ОП
4
Sam Gale
ЦП
30
Matthew MacArthur
ЦП
Остались в запасе
16
Oliver Tipton
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
26
Aidan Stone
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Гиллинхэм - Ноттс Каунти
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
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Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
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