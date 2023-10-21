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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Хэрроджейт
Колчестер Юнайтед - Хэрроджейт: обзор матча 21 октября 2023
Колчестер Юнайтед
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Хэрроджейт
63'
C. Cooper
65'
M. Daly
80'
С. Фоларин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Хэрроджейт
88'
Замена
J. Muldoon
️️️️
M. Daly
80'
ГОЛ! 1:2!
С. Фоларин
74'
Замена
L. Armstrong
️️️️
J. March
Желтая карточка
У. Гринидж
72'
65'
ГОЛ! 1:1!
M. Daly
Пас отдал
С. Фоларин
ГОЛ! 1:0!
C. Cooper
Пас отдал
К. Макгихан
63'
58'
Замена
С. Фоларин
️️️️
J. Daly
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
5
Zach Mitchell
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
11
Chay Cooper
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
18
Mandela Egbo
ЦФ
5
Connor Hall
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Хэрроджейт
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Колчестер Юнайтед
6
Том Даллисон
ЦЗ
21
Gene Kennedy
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
14
Том Хоппер
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
Хэрроджейт
38
Lewis Thomas
ВР
14
Toby Sims
ЦЗ
14
Джереми Сиви
ПП
44
Josh Falkingham
ЦФ
12
Сэм Фоларин
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
1-3-1-5
1
Гудман
22
Гринидж
5
8
Макгихан
11
11
Феврье
5
34
Товид
9
Тэйлор
14
18
2-3-5
2
О'Коннор
14
Фолдс
2
Рэмси
17
10
9
6
8
7
11
11
12
Фоларин
12
Фоларин
11
10
18
18
10
9
59
59
9
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Хэрроджейт
6
Том Даллисон
ЦЗ
21
Gene Kennedy
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
14
Том Хоппер
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
38
Lewis Thomas
ВР
14
Toby Sims
ЦЗ
14
Джереми Сиви
ПП
44
Josh Falkingham
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
6
Том Даллисон
ЦЗ
21
Gene Kennedy
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
14
Том Хоппер
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
Остались в запасе
38
Lewis Thomas
ВР
14
Toby Sims
ЦЗ
14
Джереми Сиви
ПП
44
Josh Falkingham
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Хэрроджейт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
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Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
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2019.12.17 14:28
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Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
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2019.09.26 00:37
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