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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Моркамб
Колчестер Юнайтед - Моркамб: обзор матча 07 октября 2023
Колчестер Юнайтед
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Моркамб
73'
К. Макгихан
21'
J. Joshua Mckiernan
53'
J. Joshua Mckiernan
61'
J. Joshua Mckiernan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Моркамб
90'
+3
Желтая карточка
J. Senior
87'
Замена
К. Смит
️️️️
J. Joshua Mckiernan
87'
Замена
J. Davenport
️️️️
А. Мейор
Замена
М. Бандейра
️️️️
A. Kazeem
82'
ГОЛ! 1:3!
К. Макгихан
73'
72'
Замена
E. Walker
️️️️
M. Mellon
Замена
C. Cooper
️️️️
Z. Mitchell
65'
Замена
Т. Хоппер
️️️️
С. Товид
65'
61'
ГОЛ! 0:3!
J. Joshua Mckiernan
53'
ГОЛ! 0:2!
J. Joshua Mckiernan
45'
Замена
F. Rawson
️️️️
J. Slew
45'
Замена
Я. Сонго'о
️️️️
Т. Блоксхэм
36'
Красная карточка
J. Connolly
Желтая карточка
Z. Mitchell
24'
21'
ГОЛ! 0:1!
J. Joshua Mckiernan
Пас отдал
А. Мейор
16'
Желтая карточка
D. Love
8'
Желтая карточка
Д. Тутонда
2'
Желтая карточка
А. Мейор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
5
Zach Mitchell
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
4
Jay Mingi
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
5
Connor Hall
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Моркамб
31
Стюарт Мур
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
James Connolly
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
28
Michael Mellon
ЦП
14
Том Блоксхэм
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
3
Адам Мейор
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
21
Gene Kennedy
ЦП
40
Мауру Бандейра
ЦП
11
Chay Cooper
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
14
Том Хоппер
ЦФ
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
19
Jacob Davenport
ЦП
5
Farrend Rawson
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
21
Ethan Walker
ЦФ
1-3-1-5
1
Гудман
30
5
8
Макгихан
4
11
Феврье
34
Товид
18
5
14
9
Тэйлор
3-1-5
31
Мур
4
4
Бедо
33
Тутонда
28
2
2
3
Мейор
28
11
30
40
Бандейра
40
Бандейра
30
5
11
11
5
34
Товид
14
Хоппер
14
Хоппер
34
Товид
14
Блоксхэм
24
Сонго'о
24
Сонго'о
14
Блоксхэм
3
Мейор
19
19
3
Мейор
11
5
5
11
28
17
Смит
17
Смит
28
28
21
21
28
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Моркамб
1
Tom Smith
ВР
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
21
Gene Kennedy
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
Главный тренер
Тони Хьюмс
21
Adam Smith
ВР
20
Charlie Brown
ЦФ
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
21
Gene Kennedy
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
20
Charlie Brown
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Моркамб
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
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