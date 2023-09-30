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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Гримсби Таун
Суиндон Таун - Гримсби Таун: обзор матча 30 сентября 2023
Суиндон Таун
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Гримсби Таун
26'
Д. Кемп
64'
Д. Кен
70'
D. Wilson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Гримсби Таун
Желтая карточка
Р. Хаттон
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
H. Rodgers
Замена
H. Minturn
️️️️
Ч. Остин
90'
+1
89'
Замена
Р. Пайк
️️️️
H. Clifton
Замена
L. Kinsella
️️️️
Д. Кен
77'
70'
ГОЛ! 2:1!
D. Wilson
Пас отдал
Д. Роуз
69'
Замена
G. Holohan
️️️️
А. Хант
69'
Замена
D. Wilson
️️️️
A. Eisa
68'
Замена
O. Khan
️️️️
А. Гауа
ГОЛ! 2:0!
Д. Кен
Пас отдал
Д. Кемп
64'
62'
Желтая карточка
H. Clifton
Желтая карточка
Ф. Блэйк-Трейси
60'
Замена
R. Hepburn-Murphy
️️️️
J. Young
59'
Замена
T. Shade
️️️️
T. Uwakwe
58'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кемп
Пас отдал
Ч. Остин
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
1
Мерфи Махони
ВР
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
20
Jake Young
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
19
Tariq Uwakwe
ЦФ
33
Ремео Хаттон
ЦФ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
24
Мичи Эфете
ЦЗ
14
Артюр Гауа
ЛВ
6
Джейми Эндрюс
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
7
Abo Eisa
ЦФ
32
Даниэль Роуз
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Суиндон Таун
12
Льюис Уорд
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
17
Tyrese Shade
ЦП
4
Liam Kinsella
ЦФ
Гримсби Таун
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
8
Gavan Holohan
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
33
Otis Khan
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
2-2-1-5
1
Махони
20
Блэйк-Трейси
28
12
16
Кен
10
Кемп
32
Остин
2
Годвин-Малифе
33
Хаттон
19
20
4-2-1-3
1
Иствуд
5
8
Хант
24
Эфете
44
6
Эндрюс
15
14
Гауа
6
32
Роуз
7
32
Остин
31
31
32
Остин
20
29
29
20
19
17
17
19
16
Кен
4
4
16
Кен
8
Хант
8
8
8
Хант
14
Гауа
33
33
14
Гауа
15
15
Пайк
15
Пайк
15
7
25
25
7
Остались в запасе
Суиндон Таун
Гримсби Таун
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
Главный тренер
Бен Гарнер
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
Остались в запасе
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
1
Harvey Cartwright
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Суиндон Таун - Гримсби Таун
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
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