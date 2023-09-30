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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Ньюпорт Каунти
Солфорд Сити - Ньюпорт Каунти: обзор матча 30 сентября 2023
Солфорд Сити
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Ньюпорт Каунти
25'
M. Lund
45+6'
Д. Драйсдейл (АГ)
30'
Б. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Ньюпорт Каунти
Замена
K. Berkoe
️️️️
С. Маллан
90'
+1
80'
Замена
K. Rai
️️️️
S. Bennett
Замена
R. Watson
️️️️
И. Ингрэм
68'
66'
Замена
N. Wood
️️️️
J. Waite
61'
Желтая карточка
У. Эванс
56'
Желтая карточка
Б. Моррис
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Драйсдейл
45'
+6
Желтая карточка
К. Тилт
41'
40'
Замена
M. Bondswell
️️️️
A. Lewis
30'
ГОЛ! 1:1!
Б. Моррис
Пас отдал
J. Waite
ГОЛ! 1:0!
M. Lund
Пас отдал
D. John
25'
5'
Желтая карточка
А. Уайлдиг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
10
Kelly N'Mai
ЦП
3
Declan John
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
21
Alex Cairns
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
4
Эллиот Уотт
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Ньюпорт Каунти
35
Деклан Драйсдейл
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
11
James Waite
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
9
Омар Богль
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
8
Брин Моррис
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Солфорд Сити
24
Tosin Olopade
ЦЗ
11
Kevin Berkoe
ЦЗ
9
Marcus Dackers
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
45
Djavan Pedro
ЦФ
Ньюпорт Каунти
15
Josh Seberry
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
7
Nathan Wood
ЦП
27
Льюис Пэйн
ЦП
18
Kiban Rai
ЦФ
21
Olly Thomas
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
3-4-4
5
Мариаппа
16
Тилт
2
Ингрэм
10
8
14
Маллан
3
21
17
4
Уотт
8
1-4-1-5
35
Драйсдейл
21
МакЛафлин
11
3
24
Уайлдиг
9
Эванс
9
Богль
1
23
8
Моррис
17
14
Маллан
11
11
14
Маллан
2
Ингрэм
44
44
2
Ингрэм
3
33
33
3
11
7
7
11
17
18
18
17
Остались в запасе
Солфорд Сити
Ньюпорт Каунти
24
Tosin Olopade
ЦЗ
9
Marcus Dackers
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
45
Djavan Pedro
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
15
Josh Seberry
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
21
Olly Thomas
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
24
Tosin Olopade
ЦЗ
9
Marcus Dackers
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
1
Joe Wright
ЦФ
45
Djavan Pedro
ЦФ
Остались в запасе
15
Josh Seberry
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
21
Olly Thomas
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Солфорд Сити - Ньюпорт Каунти
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
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