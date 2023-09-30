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Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Хэрроджейт
Милтон Кинс Донс - Хэрроджейт: обзор матча 30 сентября 2023
Милтон Кинс Донс
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Хэрроджейт
41'
У. О'Хора (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Хэрроджейт
Желтая карточка
М. Дин
90'
+6
Желтая карточка
B. Ilunga
90'
+5
82'
Замена
W. Burrell
️️️️
J. Falkingham
81'
Замена
J. Daly
️️️️
G. Thomson
Замена
М. Дин
️️️️
E. Harrison
81'
Замена
Д. Леко
️️️️
J. Williams
69'
Замена
К. Грант
️️️️
У. О'Хора
68'
65'
Замена
J. March
️️️️
С. Фоларин
Желтая карточка
J. Williams
53'
Замена
Д. Такер
️️️️
Э. Стюарт
46'
43'
Желтая карточка
M. Thomas Oxley
41'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
У. О'Хора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
10
Jack Payne
ЦП
22
Кэмерон Норман
ЦФ
8
Алекс Гилби
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Хэрроджейт
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
14
Abraham Odoh
ЦФ
12
Сэм Фоларин
ЦФ
7
George Thomson
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
3
Род МакДональд
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
11
Конор Грант
ЦП
19
Мэттью Деннис
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
Хэрроджейт
38
Lewis Thomas
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
6
Warren Burrell
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
4-1-5
1
3
Харви
4
26
Стюарт
16
О'Хора
10
8
Гилби
27
Эиса
19
4
22
Норман
2-3-5
2
О'Коннор
30
Гибсон
2
Рэмси
17
10
12
Фоларин
1
3
МакДональд
44
7
26
Стюарт
5
Такер
5
Такер
26
Стюарт
16
О'Хора
11
Грант
11
Грант
16
О'Хора
4
17
Леко
17
Леко
4
19
21
Дин
21
Дин
19
44
6
6
44
7
11
11
7
12
Фоларин
9
9
12
Фоларин
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Хэрроджейт
1
Michael Kelly
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
19
Мэттью Деннис
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
38
Lewis Thomas
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
8
Dean Cornelius
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
19
Мэттью Деннис
ЦФ
Остались в запасе
38
Lewis Thomas
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЦЗ
8
Dean Cornelius
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Хэрроджейт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
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2023.11.09 19:34
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2021.01.09 23:01
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