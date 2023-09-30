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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Донкастер Роверс
Бэрроу - Донкастер Роверс: обзор матча 30 сентября 2023
Бэрроу
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 10 тур
3 : 2
Завершен
Донкастер Роверс
12'
T. Warren
53'
Д. Гарнер
85'
E. Acquah
56'
Д. Айронсайд
90+4'
М. Фаал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Донкастер Роверс
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
М. Фаал
Пас отдал
L. Molyneux
Замена
R. Feely
️️️️
K. Spence
89'
ГОЛ! 3:1!
E. Acquah
Пас отдал
S. Foley
85'
Замена
E. Acquah
️️️️
D. Telford
72'
Замена
Б. Уитфилд
️️️️
Д. Гарнер
71'
Желтая карточка
K. Spence
65'
Замена
L. Stephenson
️️️️
Э. Ньюби
61'
Замена
S. Foley
️️️️
R. Gotts
61'
58'
Замена
G. Broadbent
️️️️
B. Close
58'
Замена
T. Rowe
️️️️
T. Nixon
58'
Замена
М. Фаал
️️️️
H. Biggins
Желтая карточка
R. Gotts
57'
56'
ГОЛ! 2:1!
Д. Айронсайд
ГОЛ! 2:0!
Д. Гарнер
53'
Желтая карточка
Д. Гарнер
36'
32'
Желтая карточка
H. Biggins
26'
Желтая карточка
Z. Westbrooke
Желтая карточка
T. Warren
22'
12'
Желтая карточка
B. Close
ГОЛ! 1:0!
T. Warren
Пас отдал
Э. Ньюби
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Tyrell Warren
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
11
Эллиот Ньюби
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
6
Niall Canavan
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Донкастер Роверс
16
Thomas Nixon
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
33
Ben Close
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
26
Том Андерсон
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
18
Луи Марш
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
27
Luca Stephenson
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
34
Бен Уитфилд
ЦП
33
Emile Acquah
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
Донкастер Роверс
10
Tommy Rowe
ЦЗ
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
32
Toby King
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
4-5
17
Честер
22
8
21
6
19
19
Гарнер
16
15
2-5
16
5
43
18
Марш
9
Айронсайд
10
24
11
Ньюби
27
27
11
Ньюби
22
16
16
22
19
Гарнер
34
Уитфилд
34
Уитфилд
19
Гарнер
19
33
33
19
8
28
28
8
16
10
10
16
10
9
Фаал
9
Фаал
10
33
8
8
33
Остались в запасе
Бэрроу
Донкастер Роверс
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
32
Toby King
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
Остались в запасе
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
32
Toby King
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Бэрроу - Донкастер Роверс
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
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