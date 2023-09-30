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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Стокпорт Каунти
Аккрингтон Стэнли - Стокпорт Каунти: обзор матча 30 сентября 2023
Аккрингтон Стэнли
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 10 тур
1 : 3
Завершен
Стокпорт Каунти
86'
Д. Нолан
16'
W. Collar
59'
Л. Барри (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Стокпорт Каунти
87'
Замена
A. Mee
️️️️
W. Collar
ГОЛ! 1:2!
Д. Нолан
Пас отдал
J. Andrews
86'
84'
Замена
A. Pond
️️️️
О. Бэйли
84'
Замена
J. Cotterill
️️️️
A. Sarcevic
Замена
Д. Нолан
️️️️
Ш. Уалли
78'
73'
Замена
Д. Ричардсон
️️️️
Л. Барри
Желтая карточка
Д. Притчард
61'
59'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Барри
Замена
M. Lowe
️️️️
S. Quirk
50'
Замена
A. Pickles
️️️️
Д. Габбинс
46'
Замена
J. Woods
️️️️
K. Mellor
46'
Замена
S. Quirk
️️️️
L. Shipley
46'
43'
Желтая карточка
О. Бэйли
16'
ГОЛ! 0:1!
W. Collar
Пас отдал
A. Sarcevic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
21
Джон МакКракен
ВР
33
Brad Hills
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
2
Джо Притчард
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
10
Rosaire Longelo
ЦП
19
Josh Andrews
ЦФ
16
Джо Габбинс
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Стокпорт Каунти
4
Akil Wright
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
14
Will Collar
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
23
Маколей Саутэм-Хейлз
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
4
Seb Quirk
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
15
Aaron Pickles
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
7
Джек Нолан
ЦФ
11
Matt Lowe
ЦФ
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
30
Joel Cotterill
ЦП
40
Ashton Mee
ЦП
30
Cody Johnson
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
2-5-3
21
МакКракен
33
3
16
Вудс
24
7
Уалли
10
2
Притчард
4
16
Габбинс
19
2-2-5
4
5
14
27
Бэйли
5
11
Барри
19
10
18
3
4
4
3
16
Габбинс
15
15
16
Габбинс
4
39
39
4
7
Уалли
7
Нолан
7
Нолан
7
Уалли
11
11
27
Бэйли
15
15
27
Бэйли
11
Барри
2
Ричардсон
2
Ричардсон
11
Барри
10
30
30
10
14
40
40
14
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Стокпорт Каунти
61
Jack McIntyre
ВР
22
Dan Martin
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
13
Джордан Смит
ВР
30
Cody Johnson
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
22
Dan Martin
ЦП
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
30
Cody Johnson
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Стокпорт Каунти
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
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