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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Стокпорт Каунти - Рексхэм
Стокпорт Каунти - Рексхэм: обзор матча 23 сентября 2023
Стокпорт Каунти
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 9 тур
5 : 0
Завершен
Рексхэм
32'
Л. Барри
90'
П. Мэдден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Рексхэм
Замена
J. Cotterill
️️️️
A. Sarcevic
90'
+5
Замена
Д. Ричардсон
️️️️
Л. Барри
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
П. Мэдден
Пас отдал
Л. Барри
90'
88'
Замена
J. Davies
️️️️
E. Lee
88'
Замена
A. Forde
️️️️
R. Barnett
Замена
A. Pond
️️️️
E. Pye
79'
Замена
A. Wright
️️️️
О. Бэйли
71'
65'
Замена
Д. Эванс
️️️️
W. Boyle
65'
Замена
O. Palmer
️️️️
П. Маллин
65'
Замена
С. Флетчер
️️️️
С. Долби
48'
Желтая карточка
С. Долби
ГОЛ! 1:0!
Л. Барри
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
14
Will Collar
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
23
Маколей Саутэм-Хейлз
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
5
William Boyle
ЦЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
6
Luke Young
ЦП
6
Thomas O'Connor
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
4
Ben Tozer
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
4
Akil Wright
ЦЗ
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
30
Joel Cotterill
ЦП
30
Cody Johnson
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
12
Джордж Эванс
ЦП
15
Jordan Davies
ЦП
44
Anthony Forde
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
2-2-5
3
Турай
5
14
27
Бэйли
10
23
Саутэм-Хейлз
5
18
11
Барри
2-3-5
33
5
19
6
6
16
МакКлин
4
6
18
10
Долби
10
Маллин
27
Бэйли
4
4
27
Бэйли
5
15
15
5
11
Барри
2
Ричардсон
2
Ричардсон
11
Барри
10
30
30
10
5
12
Эванс
12
Эванс
5
18
15
15
18
19
44
44
19
10
Маллин
28
28
10
Маллин
10
Долби
26
Флетчер
26
Флетчер
10
Долби
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Рексхэм
13
Джордан Смит
ВР
30
Cody Johnson
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
13
Артур Оконкво
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
30
Cody Johnson
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
Остались в запасе
13
Артур Оконкво
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Стокпорт Каунти - Рексхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
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