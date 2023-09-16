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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Форест Грин - Донкастер Роверс
Форест Грин - Донкастер Роверс: обзор матча 16 сентября 2023
Форест Грин
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Донкастер Роверс
84'
J. Moore-Taylor
35'
H. Biggins
90+6'
B. Close
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Донкастер Роверс
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
B. Close
90'
+5
Желтая карточка
Т. Андерсон
ГОЛ! 1:1!
J. Moore-Taylor
Пас отдал
М. Лавиньер
84'
Желтая карточка
Ч. МакКэн
79'
78'
Замена
B. Close
️️️️
H. Biggins
Замена
H. Bunker
️️️️
Р. Браун
77'
Замена
М. Лавиньер
️️️️
J. Robson
77'
Желтая карточка
Р. Иннис
71'
70'
Желтая карточка
J. Olowu
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Т. Йенкс
60'
Замена
Т. Омотойе
️️️️
M. Stevens
60'
Желтая карточка
J. Moore-Taylor
51'
35'
ГОЛ! 0:1!
H. Biggins
Пас отдал
G. Broadbent
Желтая карточка
Р. Браун
25'
Замена
D. Bernard
️️️️
Ф. Дабо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
12
Люк Дэниэльс
ВР
5
Райан Иннис
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
10
Рис Браун
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
14
Mathew Stevens
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
16
Thomas Nixon
ЦЗ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
26
Том Андерсон
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
3
Dominic Bernard
ЦЗ
16
Harvey Bunker
ЦП
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Донкастер Роверс
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
36
J. Goodman
ЦП
18
Луи Марш
ЦФ
32
Toby King
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
2-1-2-5
12
Дэниэльс
5
Иннис
25
Дабо
8
МакКэн
10
Браун
21
Йенкс
14
Дини
15
3
7
14
2-5
5
16
26
Андерсон
9
Фаал
9
Айронсайд
10
8
3
2
Лавиньер
2
Лавиньер
3
25
Дабо
3
3
25
Дабо
10
Браун
16
16
10
Браун
21
Йенкс
9
Тэйлор
9
Тэйлор
21
Йенкс
14
14
Омотойе
14
Омотойе
14
10
33
33
10
Остались в запасе
Форест Грин
Донкастер Роверс
20
Jamie Searle
ВР
2
Рис Уэлч
ЦЗ
Главный тренер
Трой Дини
36
J. Goodman
ЦП
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
18
Луи Марш
ЦФ
32
Toby King
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
2
Рис Уэлч
ЦЗ
Остались в запасе
36
J. Goodman
ЦП
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
18
Луи Марш
ЦФ
32
Toby King
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Форест Грин - Донкастер Роверс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
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