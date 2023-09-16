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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Мэнсфилд Таун
Колчестер Юнайтед - Мэнсфилд Таун: обзор матча 16 сентября 2023
Колчестер Юнайтед
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Мэнсфилд Таун
30'
Д. Тэйлор
90+1'
D. Keillor-Dunn
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Мэнсфилд Таун
90'
+2
Желтая карточка
К. Джонсон
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
D. Keillor-Dunn
Желтая карточка
N. Chilvers
89'
Желтая карточка
Д. Феврье
87'
81'
Замена
G. Williams
️️️️
C. MacDonald
Замена
J. Akinde
️️️️
Д. Тэйлор
81'
Желтая карточка
M. Egbo
80'
Желтая карточка
Д. Тэйлор
75'
73'
Желтая карточка
B. Cargill
71'
Замена
O. Clarke
️️️️
H. Boateng
64'
Желтая карточка
Л. Рид
61'
Замена
B. Cargill
️️️️
J. Bowery
60'
Замена
К. Джонсон
️️️️
Л. Экинс
Замена
J. Mingi
️️️️
К. Макгихан
60'
46'
Замена
W. Swan
️️️️
J. Gale
ГОЛ! 1:0!
Д. Тэйлор
Пас отдал
А. Рид
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
30
Al-Amin Kazeem
ЦЗ
5
Zach Mitchell
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
18
Mandela Egbo
ЦФ
5
Connor Hall
ЦФ
16
Артур Рид
ЦФ
11
Джейден Феврье
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
ЦЗ
18
Aaron Lewis
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
25
Луис Рид
ЦП
21
Hiram Boateng
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
19
James Gale
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
28
Ronny Nelson
ЦЗ
31
Donnell Thomas
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
40
Мауру Бандейра
ЦП
4
Jay Mingi
ЦП
14
John Akinde
ЦФ
Мэнсфилд Таун
15
George Cooper
ЦЗ
22
Каллум Джонсон
ПЗ
8
Ollie Clarke
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
1-2-5
1
Гудман
30
5
8
Макгихан
11
Феврье
34
Товид
9
Тэйлор
14
16
Рид
2-1-2-5
44
Флинт
18
5
Брант
25
Рид
21
12
9
19
50
7
Экинс
8
Макгихан
4
4
8
Макгихан
9
Тэйлор
14
14
9
Тэйлор
7
Экинс
22
Джонсон
22
Джонсон
7
Экинс
21
8
8
21
9
6
6
9
12
2
2
12
19
24
24
19
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Мэнсфилд Таун
1
Tom Smith
ВР
28
Ronny Nelson
ЦЗ
31
Donnell Thomas
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
40
Мауру Бандейра
ЦП
Главный тренер
Тони Хьюмс
15
George Cooper
ЦЗ
37
Scott Flinders
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
28
Ronny Nelson
ЦЗ
31
Donnell Thomas
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
40
Мауру Бандейра
ЦП
Остались в запасе
15
George Cooper
ЦЗ
37
Scott Flinders
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Мэнсфилд Таун
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
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- : -
28.11.2026
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21.11.2026
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Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
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Англия. Первая лига, 17 тур
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- : -
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Англия. Первая лига, 16 тур
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21.11.2026
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14.11.2026
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0 : 0
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Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
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