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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Стокпорт Каунти - Кроули Таун
Стокпорт Каунти - Кроули Таун: обзор матча 02 сентября 2023
Стокпорт Каунти
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 6 тур
3 : 3
Завершен
Кроули Таун
13'
Л. Барри
36'
A. Sarcevic
42'
A. Campbell
54'
L. Maguire
66'
Д. Орси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Кроули Таун
90'
+1
Желтая карточка
J. Williams
86'
Желтая карточка
А. Генри
72'
Замена
J. Roles
️️️️
L. Maguire
71'
Желтая карточка
K. Lolos
71'
Замена
А. Генри
️️️️
A. Campbell
66'
ГОЛ! 2:3!
Д. Орси
Пас отдал
H. Ransom
Замена
A. Pond
️️️️
R. Croasdale
63'
Замена
J. Cotterill
️️️️
A. Wright
62'
59'
Замена
R. Darcy
️️️️
Б. Глэдвин
59'
Замена
K. Lolos
️️️️
H. Forster
Желтая карточка
Н. Пауэлл
56'
54'
ГОЛ! 2:2!
L. Maguire
Пас отдал
Л. Келли
42'
ГОЛ! 2:1!
A. Campbell
Пас отдал
У. Райт
38'
Желтая карточка
Б. Глэдвин
ГОЛ! 2:0!
A. Sarcevic
Пас отдал
П. Мэдден
36'
ГОЛ! 1:0!
Л. Барри
Пас отдал
Н. Пауэлл
13'
Замена
A. Sarcevic
️️️️
K. Knoyle
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
4
Akil Wright
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
14
Will Collar
ЦП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
17
Ryan Rydel
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
5
Laurence Maguire
ЦЗ
5
Harry Ransom
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
26
Jay Williams
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
7
Harry Forster
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
30
Cody Johnson
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Кроули Таун
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Аарон Генри
ОП
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
11
Jack Roles
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
2-2-5
3
Турай
4
25
Пауэлл
14
18
11
Барри
5
2
17
3-1-1-5
34
12
Райт
5
5
26
7
Глэдвин
7
28
4
Келли
25
Царулла
9
Орси
18
15
15
18
4
30
30
4
2
10
10
2
28
5
Генри
5
Генри
28
7
Глэдвин
49
49
7
Глэдвин
5
11
11
5
7
17
17
7
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Кроули Таун
13
Джордан Смит
ВР
5
Ethan Pye
ЦЗ
30
Cody Johnson
ЦП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
Главный тренер
Скотт Линдси
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
5
Ethan Pye
ЦЗ
30
Cody Johnson
ЦП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Стокпорт Каунти - Кроули Таун
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
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Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
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