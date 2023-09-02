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Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Аккрингтон Стэнли
Ноттс Каунти - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 02 сентября 2023
Ноттс Каунти
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Аккрингтон Стэнли
7'
Д. Кроули
65'
M. Langstaff
90'
M. Langstaff
27'
J. Andrews
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Аккрингтон Стэнли
Желтая карточка
R. Brindley
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
M. Langstaff
Пас отдал
M. Palmer
90'
88'
Замена
S. Quirk
️️️️
T. Leigh
88'
Замена
M. Lowe
️️️️
K. Mellor
Замена
T. Adebayo-Rowling
️️️️
Д. Кроули
80'
Замена
S. Austin
️️️️
A. Nemane
80'
Замена
A. Chicksen
️️️️
Д. МакГолдрик
71'
Замена
A. Baldwin
️️️️
C. Rawlinson
68'
ГОЛ! 2:1!
M. Langstaff
65'
Желтая карточка
A. Nemane
61'
27'
ГОЛ! 1:1!
J. Andrews
Пас отдал
Ш. Уалли
Желтая карточка
Д. Джонс
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кроули
Пас отдал
Д. Джонс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
2
Richard Brindley
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
4
Kyle Cameron
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
18
Matt Palmer
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
10
Джоди Джонс
ПВ
26
Aidan Stone
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Аккрингтон Стэнли
30
Toby Savin
ВР
33
Brad Hills
ЦЗ
24
Tommy Leigh
ЦП
10
Rosaire Longelo
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
6
Liam Coyle
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
19
Josh Andrews
ЦФ
7
Джек Нолан
ЦФ
16
Джо Габбинс
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
6
Jim O'Brien
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
4
Seb Quirk
ЦП
15
Aaron Pickles
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
11
Matt Lowe
ЦФ
3-4-1-3
2
5
4
23
18
7
Кроули
15
Босток
10
Джонс
17
МакГолдрик
9
26
1-5-4
30
33
24
28
6
7
Уалли
10
4
16
Габбинс
7
Нолан
19
7
Кроули
13
13
7
Кроули
17
МакГолдрик
15
15
17
МакГолдрик
5
15
15
5
23
8
8
23
24
4
4
24
4
11
11
4
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Аккрингтон Стэнли
21
Sam Slocombe
ВР
6
Jim O'Brien
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
61
Jack McIntyre
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
15
Aaron Pickles
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
6
Jim O'Brien
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
15
Aaron Pickles
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Ноттс Каунти - Аккрингтон Стэнли
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
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Аккрингтон Стэнли
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
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