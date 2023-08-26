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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Кроули Таун
Суиндон Таун - Кроули Таун: обзор матча 26 августа 2023
Суиндон Таун
26.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 5 тур
6 : 0
Завершен
Кроули Таун
Матч
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Суиндон Таун - Кроули Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
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Суиндон Таун
Кроули Таун
В Англии повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
3 января
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.06 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.04 21:21
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Шервуд дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра
2017.02.23 22:20
В Англии повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
3 января
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.06 23:04
1
Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.04 21:21
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
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